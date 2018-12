Memoria Photo Gallery Pro permette di navigare attraverso le foto preferite in modo

tuttoandroid

(Di domenica 23 dicembre 2018)Pro è un'applicazione che offre una galleriagrafica in stile Material Design cheleinrapido, semplice e organizzato. L'applicazione mette a disposizione un caveau crittografato per archiviare in sicurezza lesensibili e accedervi solocon il PIN, la password o con l'impronta digitale.L'articoloProleinrapido, semplice e organizzato proviene da TuttoAndroid.