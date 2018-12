Manovra | via libera dal Senato Confermati i tagli all' editoria e la web tax; per la Rai

Manovra : via libera dal Senato. Confermati i tagli all'editoria - : RIMBORSO PER I RISPARMIATORI TRUFFATI I risparmiatori truffati coinvolti nelle liquidazioni bancarie degli ultimi anni potranno rivolgersi direttamente al ministero dell'economia per ottenere il ...

Manovra - via libera in commissione : il testo va in Aula. Le opposizioni non votano : “Intervenga Casellati” : Un testo del maxiemendamento alla Manovra è finalmente arrivato al Senato, ma non è ancora quello definitivo. La corsa contro il tempo a Palazzo Madama per approvare la legge di Bilancio è sempre più complessa tra le tensioni dei soci di governo e le polemiche delle opposizioni. Dopo ritardi e slittamenti, la maxi modifica è stata presentata in Senato nel primo pomeriggio: il governo quindi ha posto la fiducia e rinviato il provvedimento in ...

Manovra - via libera commissione bilancio al maxiemendamento senza le opposizioni : Per la presidente dei senatori forzisti Annamaria Bernini "siamo alla Caporetto politica del governo che fa una cosa sconcia contro il popolo italiano. Prendere in giro il Parlamento per venti giorni ...

Manovra - tutti gli interventi : rinviate le assunzioni nella Pubblica Amministrazione : MILANO - Il governo ha posto la fiducia al Senato sul maxiemendamento che riscrive la Manovra per il 2019. Dopo un lungo tira e molla il testo è uscito dalle stanze della Ragioneria dopo avere avuto ...

Manovra - slitta il maxiemendamento. Conte : 'Spero domani il via libera' : slitta a domani la votazione della fiducia sul maxiemendamento del Governo alla Manovra inizialmente prevista per questa notte. Lo è avvenuto a causa del prolungarsi del dibattito e del Consiglio dei ...

Manovra - slitta il maxiemendamento : il voto sabato alle 14. Conte : «Spero in via libera domani» : La discussione generale per la fiducia inizierà alle 16, seguiranno, dalle 20,30, le dichiarazioni di voto. Duro il commento del presidente del Senato Casellati: «Rispettare il Senato»

Manovra : rinviato il maxiemendamento - in Aula al Senato domani alle 14 : Il maxiemendamento del governo alla Manovra arriverà in Senato solo domani alle 14. Lo dice ai cronisti il presidente dei Senatori del Pd, Andrea Marcucci, riferendo l'esito della Conferenza dei capigruppo. Il testo era inizialmente previsto per questa mattina, poi si era parlato del pomeriggio. Ma adesso è stato formalizzato il rinvio a domani. "Il presidente del Consiglio non controlla il Parlamento", ...

Manovra - rinviato ancora l’arrivo del maxi-emendamento del governo. Capigruppo verso modifica del calendario : Il maxi-emendamento alla Manovra, che ridisegnerà in maniera radicale la legge di Bilancio per recepire le modifiche concordate con la Ue, potrebbe arrivare in aula al Senato venerdì alle 20 e non nel pomeriggio come sembrava probabile fino a qualche ora fa. La Conferenza dei Capigruppo è stata convocata alle 15.45 e potrebbe modificare il calendario dei lavori. Fonti citate dall’agenzia LaPresse “non escludono” che il testo ...

Manovra - per vendere gli edifici pubblici via i limiti alla destinazione d’uso. I Verdi protestano : “Vince la speculazione” : Il palazzo degli Esami e l’ex ospedale San Giacomo a Roma che diventano degli enormi centri commerciali kitsch. Palazzo Serafini e Palazzo delle Poste a Firenze trasformati in alberghi o immobili residenziali rivenduti a peso d’oro. Le ex caserme dei Carabinieri messe in vendita dal Comune di Milano trasformate in bingo, sale slot o, dove possibile, sexy shop. Il tutto, senza la necessità di adeguarsi ad alcun vincolo architettonico imposto dai ...

