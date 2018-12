Manovra | sì del Senato alla fiducia Tutte le misure punto per punto

Nella notte il sì del Senato alla Manovra. Protestano le opposizioni : Dopo l’ennesima giornata al cardiopalma il Senato ha approvato la manovra, che dovrà tornare alla Camera per il via libero definitivo il 28 o il 29 dicembre, a poche ore dall’incubo dell’esercizio provvisorio. Il governo - in notturna - ha incassato la fiducia sul maxiemendamento che recepisce l’intesa con l’Europa, ma le opposizioni hanno battagli...

Che cosa c'è nel testo della Manovra fra conferme e sorprese amare : una tantum di 100 euro per andare a funghi : Rivenditori, box office, siti internet ufficiali degli eventi avranno sei mesi per predisporre i biglietti nominativi, come già avviene per le partite di calcio, per accedere a concerti e spettacoli. ...

Manovra : ok del Senato - torna a Camera : ANSA, - ROMA, 23 DIC - L'Aula del Senato approva la Manovra. Il testo torna alla Camera per la terza lettura: approderà in aula a Montecitorio il 28 dicembre. I voti a favore sono stati 163, 68 i ...

Manovra - il Senato vota la fiducia - Bagarre e risse in Aula - il Pd occupa i banchi del governo : "Il Parlamento - ha detto - è stato offeso dal vostro modo di intendere la politica: per la prima volta si fa una legge di bilancio completamente extra parlamentare". 23 dic 00:25 Al via le ...

La prima 'Manovra del popolo' - tanti stress per gli alleati : A complicare il quadro ci sono i rilievi della Ragioneria generale dello Stato che aggiorna di continuo la contabilità delle norme senza copertura -

Manovra - il maxiemendamento in aula al Senato. Il governo pone la fiducia. Protesta delle opposizioni : Cronaca Nuove regole Ncc, tassisti di nuovo in piazza a Roma. Bruciate bandiere M5s e Lega: "Ci hanno traditi"

Manovra - il testo va al Senato : voto finale nella notte. Protesta delle opposizioni. Pd : “Ci rivolgiamo alla Corte Costituzionale” : Una giornata convulsa, fatta di tensioni interne alla maggioranza, lavori in commissione sospesi e voto sulla fiducia posticipato alla mezzanotte. Dopo ritardi e slittamenti, il maxiemendamento alla Manovra è stato presentata in Senato nel primo pomeriggio: il governo quindi ha posto la fiducia e rinviato il provvedimento in commissione, salvo poi dire che andavano fatte ulteriori limature al testo e sospendere i lavori per un’ora. ...

Manovra - fiducia dopo la mezzanotte. L'ira delle opposizioni in Aula : Le dichiarazioni di voto sulla fiducia sulla Manovra si terranno alle 23,30, con 'chiama' dei senatori a mezzanotte e mezza circa. Lo ha stabilito la conferenza dei capigruppo di palazzo...

"Tirate fuori il testo - vergognatevi". Manovra - la protesta del Pd in commissione : Attimi di tensione nel pomeriggio a palazzo Madama. Mentre il Senato attende di discutere la Manovra finanziaria, i membri della commissione bilancio chiedono di ricevere il testo del maxiemendamento ...

Manovra - ok della Commissione Bilancio al maxiemendamento : Via libera della Commissione Bilancio del Senato al maxiemendamento alla Manovra. Il testo è stato votato solo dalla maggioranza. Tutta l'opposizione ha abbandonato i lavori. "Fate una violenza al ...

Manovra - dall'Iva alla web tax : ecco le novità del maxiemendamento - : Il governo ha presentato al Senato un testo con le misure che modificano la legge di bilancio 2019. Dai tagli al reddito di cittadinanza e quota 100, allo stop per le assunzioni nella Pubblica ...