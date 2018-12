Manovra | passa la norma ingrassa-corrotti | sale la soglia degli appalti senza gara

Manovra - al Senato è il caos : passa la fiducia tra urla e risse : risse, urla, pianti e scontri durissimi. Alla fine di una maratona notturna, che sembrava non aver più fine , l'Aula del Senato ha dato il via libera con 163 voti favorevoli, 68 contrari e due ...

Governo : tra gravi errori e leggi ottime la Manovra passa al Senato con 167 si : Il Governo gialloverde è un qualcosa di mai visto nel panorama politico italico perché eravamo abituati a governi ''ammucchiata'' con tanti partiti e poche leggi buone; ora si è ridotto il numero dei partiti di maggioranza, ma sono rimaste le differenze abissali tra i due azionisti di Governo. La Lega di Salvini è un partito che strizza l'occhio ai facoltosi ed operosi imprenditori del Nord, ha ideologie spiccatamente di destra in materia ...

Cosa non cambia rispetto al passato nella Manovra del "governo del cambiamento" : Parla di "disastro per il Paese" il Pd, mentre dal M5s esultano per una manovra che "investe nei cittadini che hanno pagato...

Manovra - al Senato è il caos : ?passa la fiducia tra urla e risse : Manovra, al Senato è il caos: ?passa la fiducia tra urla e risse Il testo di 270 pagine stravolge totalmente la legge di Bilancio, inserendo i dettagli scaturiti dall’accordo con la Commissione europea e le misure su cui la Lega e il Movimento 5 Stelle si sono accordati all’ultimo. Le opposizioni, Forza Italia e Partito democratico in testa, attaccano non solo il merito ma anche il metodo, con il maxi emendamento arrivato in zona ...

La Manovra passa al Senato : via libera con 167 sì : Ai banchi dell'esecutivo c'è il ministro dell'Economia Tria, i colleghi Centinaio e Fraccaro, ma non si vedono i vicepremier Di Maio e Salvini, che passa comunque a Palazzo Madama per seguire i ...

Manovra - passa la fiducia : 167 si - 78 contrari. Sfiorata la rissa. Il Pd : ricorso alla consulta : Il testo tornerà ora alla Camera dove la settimana prossima sarà votato per il via libera definitivo. Ma ieri è stata bagarre in aula a Palazzo Madama. Il Pd denuncia gravissime violazioni della carta ...

La Manovra passa al Senato - 167 i sì alla fiducia | : Nella notte il voto finale. Opposizioni sul piede di guerra, il Pd annuncia ricorso alla Consulta. Il testo ora dovrà passare da Montecitorio per l'ok definitivo

Manovra - passa la fiducia al Senato Ok a maxi-emendamento con 167 si' : Ieri, viene raccontato da fonti di governo, al ministero dell'Economia la tensione era alle stelle, con Franco finito nel mirino per i problemi sulla legge di bilancio. E cosi' le voci di una sua ...

La Manovra passa con la fiducia 167 a favore - 78 i contrari. Tra gli astenuti De Falco M5S : Una giornata lunghissima con colpi di scena e furiose polemiche. Poco dopo le 2,30 del mattino il Senato conferma la fiducia al Governo sulla manovra economica. I voti a favore sono stati 167 , 78 i ...

La Manovra passa al Senato - 167 sì - 78 no. Rissa sfiorata in Aula - : Tensione tra maggioranza e opposizione sul testo che dovrà tornare alla Camera il 28 dicembre per il via libera definitivo. Le novità: sconto fiscale per chi dichiara meno di 20mila euro. Sforbiciata ...

La Manovra passa con la fiducia al Senato. Pd annuncia ricorso a Consulta : Con 167 sì, 78 no e tre astenuti, nel cuore della notte, il Senato ha votato il maxiemendamento alla manovra. Tra le grida di protesta delle opposizioni, mentre dai banchi del Pd volavano fogli e ...

Manovra - la soglia per l’affidamento diretto degli appalti passa a 150mila euro : Da 200mila a 150mila euro. Questo è il frutto della mediazione interna al governo sulla soglia per l’affidamento diretto degli appalti pubblici. Nel vertice di domenica, su proposta della Lega, si era ipotizzata una soglia fino a 200mila euro, ma poi il M5s ha frenato e la misura è stata limitata al 2019. Quindi per il prossimo anno, “nelle more di una complessiva revisione del codice degli appalti“, per la Pubblica ...

ARS Regione Sicilia - votazione falsa. Si vota più volte finchè la Manovra non passa (VIDEO) : ARS Regione Sicilia, una manovra passata secondo una votazione falsata, così i deputati del M5S lanciano l’allarme “votazione farsa all’Ars, con una manovra prima bocciata e poi rivotata per farla passare. Questo governo e questa maggioranza non finiscono mai di stupire, ovviamente in negativo”. Lo affermano i deputati del Movimento 5 stelle all’Ars, dopo l’ok al ddl sulle variazioni di bilancio. “La variazione – afferma il ...

La Camera licenzia la Manovra che passa al Senato per le modifiche attese da Bruxelles. Tria : 'serve accordo politico' : 146 i no, due gli astenuti. Ora il passaggio delicatissimo a Palazzo Madama per le modifiche che cercheranno di scongiurare la procedura di infrazione Ue - Dopo il voto di fiducia di ieri, la Camera ...