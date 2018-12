Manovra | passa la fiducia al Senato Ok a maxi-emendamento con 167 si'

La Manovra passa con la fiducia 167 a favore - 78 i contrari. Tra gli astenuti De Falco M5S : Una giornata lunghissima con colpi di scena e furiose polemiche. Poco dopo le 2,30 del mattino il Senato conferma la fiducia al Governo sulla manovra economica. I voti a favore sono stati 167 , 78 i ...

La Manovra passa al Senato - 167 sì - 78 no. Rissa sfiorata in Aula - : Tensione tra maggioranza e opposizione sul testo che dovrà tornare alla Camera il 28 dicembre per il via libera definitivo. Le novità: sconto fiscale per chi dichiara meno di 20mila euro. Sforbiciata ...

La Manovra passa con la fiducia al Senato. Pd annuncia ricorso a Consulta : Con 167 sì, 78 no e tre astenuti, nel cuore della notte, il Senato ha votato il maxiemendamento alla manovra. Tra le grida di protesta delle opposizioni, mentre dai banchi del Pd volavano fogli e ...

Manovra - la soglia per l’affidamento diretto degli appalti passa a 150mila euro : Da 200mila a 150mila euro. Questo è il frutto della mediazione interna al governo sulla soglia per l’affidamento diretto degli appalti pubblici. Nel vertice di domenica, su proposta della Lega, si era ipotizzata una soglia fino a 200mila euro, ma poi il M5s ha frenato e la misura è stata limitata al 2019. Quindi per il prossimo anno, “nelle more di una complessiva revisione del codice degli appalti“, per la Pubblica ...

ARS Regione Sicilia - votazione falsa. Si vota più volte finchè la Manovra non passa (VIDEO) : ARS Regione Sicilia, una manovra passata secondo una votazione falsata, così i deputati del M5S lanciano l’allarme “votazione farsa all’Ars, con una manovra prima bocciata e poi rivotata per farla passare. Questo governo e questa maggioranza non finiscono mai di stupire, ovviamente in negativo”. Lo affermano i deputati del Movimento 5 stelle all’Ars, dopo l’ok al ddl sulle variazioni di bilancio. “La variazione – afferma il ...

La Camera licenzia la Manovra che passa al Senato per le modifiche attese da Bruxelles. Tria : 'serve accordo politico' : 146 i no, due gli astenuti. Ora il passaggio delicatissimo a Palazzo Madama per le modifiche che cercheranno di scongiurare la procedura di infrazione Ue - Dopo il voto di fiducia di ieri, la Camera ...

La Manovra passa alla Camera con 312 sì : ora al Senato : ... stiamo studiando, tutte le modifiche, tutto quello che arriva, arriverà per forza al Senato, dopo è finita', ha detto il ministro dell'Economia Tria. Un accordo con la Ue sulla Manovra - ha aggiunto ...

Manovra - il provvedimento passa alla Camera con 312 sì : La Camera ha approvato con 312 sì, 146 no e due astenuti la legge di Bilancio che venerdì notte aveva incassato il voto di fiducia. Ora il testo dovrà passare all'esame del Senato . E' a Palazzo ...

Manovra - via libera dalla Camera : il provvedimento passa con 312 sì. Ora tocca al Senato : La legge di Bilancio è passata alla Camera dei Deputati con 312 sì, 146 no e due astenuti, dopo aver incassato la fiducia la scorsa notte. Ma la partita più importante si gioca al Senato, dove da lunedì inizierà la discussione su pensioni e reddito di cittadinanza.Continua a leggere

La Manovra è stata approvata alla Camera - ora passa al Senato : Via libera dell'Aula della Camera alla legge di bilancio con 312 sì e 146 no. La manovra, su cui ieri il governo aveva incassato la fiducia di Montecitorio, passerà la prossima settimana all'esame del ...

Manovra : ok della Camera con 312 sì - ora passa al Senato : 146 i no, due gli astenuti. Ora il passaggio delicatissimo a Palazzo Madama per le modifiche che cercheranno di scongiurare la procedura di infrazione Ue - Dopo il voto di fiducia di ieri, la Camera ...

La Manovra è passata alla Camera. Ma la vera partita è al Senato : E proprio oggi fonti di Palazzo Chigi hanno dovuto ancora una volta smentire voci di dissidi interni nell'esecutivo con il titolare dell'Economia, da sempre sostenitore della necessità di contenere ...

Manovra - Conte 'Non lavoro a deficit sotto il 2 . Nei prossimi giorni nuovo passaggio con l Ue' : È affidata al premier Giuseppe Conte la complessa trattativa con l'Unione europea sulla Manovra . E oggi il presidente del Consiglio ha risposto a una serie di domande sul negoziato. 'Non sto ...

Manovra : Conte - a giorni un nuovo passaggio con le istituzioni Ue : Il governo italiano tra "qualche giorno" avrà "un ulteriore passaggio con le istituzioni Ue" nel tentativo di evitare la procedura d'infrazione: lo ha riferito il premier, Giuseppe Conte, in una conferenza stampa a Palazzo Chigi. "Siamo in pieno periodo di approvazione della legge di bilancio, stiamo valutando tutti gli emendamenti", ha spiegato Conte, "sto lavorando a tempo pieno ...