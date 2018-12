Manovra | parla Paragone M5s ma il Pd abbandona l’Aula al grido di “onestà | onestà”

Salvini sui social parla di tutto tranne che della Manovra : C'è stata anche una proliferazione di contenuti personali del ministro " in genere, il ministro che mangia , ma anche che canta , che va agli spettacoli scolastici . In quello che è stato chiamato un ...

Manovra - Fico : 'Il Parlamento è e deve rimanere centrale' : In attesa della fiducia sulla Manovra, il presidente della Camera, Roberto Fico, sottolinea l'importanza del Parlamento. "Molti si lamentano del fatto che la legge non è stata discussa dal Parlamento ...

Manovra - Fico : il Parlamento è centrale : 12.50 "Molti si lamentano del fatto che la legge non è stata discussa dal Parlamento e hanno ragione, ma ciò non succede solo da oggi". Lo ha detto il presidente della Camera, Fico, parlando del "rapporto difficile tra governo e Camere, sempre esistito". "Noi- dice- dobbiamo far sì che questa cosa non succeda più" perché "Il Parlamento è e deve rimanere centrale"."Le istituzioni ci sono, sono forti, sono istituzioni repubblicane ben ...

Manovra : Speranza - inaccettabile bavaglio al parlamento : "Ancora pasticci sulla Manovra che dovrebbe assicurare la ripartenza dell'economia. Invece il rischio serio è che saranno i lavoratori e le famiglie italiane a pagare il prezzo più alto. Tutto questo mettendo il bavaglio al parlamento, impedendogli così di discutere e ...

Manovra - il maxiemendamento arriva oggi | Le opposizioni : disprezzo per il Parlamento : La nuova legge di bilancio arriverà in Aula solo oggi alle 14. Quindi la discussione e il voto di fiducia. Salta la conferenza di fine anno del premier. Salvini: "La Manovra non è sotto dettatura Ue".

Il Parlamento voterà una Manovra che non ha letto : Mai visto un tale sfregio delle istituzioni. Per la prima volta nella storia della Repubblica, in epoca sovranista, il Parlamento, luogo della sovranità, voterà una manovra senza neanche avere il tempo di leggerla. Con il maxi-emendamento, dove sono scritti i numeri della manovra del popolo pagata dal popolo, che arriverà - almeno così pare, dopo giorni di annunci e rinvii - solo alle 14,00 del pomeriggio di sabato, e ...

Manovra - rinvio maxi emendamento - opposizioni all’attacco. Conte : “Non controllo il Parlamento” : Il presidente del Consiglio, parlando dello slittamento al maxi emendamento alla Manovra, ha detto che i tempi lunghi sono stati determinati dalla trattativa con l'Europa: "Il negoziato lo avrei concluso il giorno dopo averlo iniziato. Non mi devo giustificare perché ha impiegato tutto questo tempo. Era importante concluderlo nel migliore dei modi per i cittadini italiani e ci siamo riusciti".Continua a leggere

Caos Manovra - voto a rischio. Conte : "Dipende dal Parlamento - non da me" : Con molta probabilità il voto di fiducia sul maxi-emendamento alla Manovra slitterà al 23 dicembre. Rispondendo a una domanda di Open, il presidente del Consiglio ha scaricato la responsabilità sul ...

Nessuna discussione. Così la Manovra del governo prevale sul Parlamento : Se la legge di bilancio serve al Parlamento per autorizzare, e dunque controllare, le decisioni di spesa del governo, averne quest’anno ridotto ai minimi termini la discussione alle Camere vuol dire aver, di fatto, esautorato il Parlamento dal suo ruolo. L’impressione, non isolata, è che le peggiori

Manovra - Bernini attacca : 'Di sovranista nel governo solo il sovrano disprezzo per il Parlamento' : 'La Manovra non è ancora arrivata, vorremmo almeno leggerla, è iniziata muscolare ed è stata bastonata'. Lo dice Anna Maria Bernini capogruppo di Forza Italia al Senato in cui spiegando le motivazioni ...

Manovra - Bonino : "Parlamento umiliato. Nessun senso delle istituzioni" - : La senatrice di +Europa durante la discussione sulla legge di bilancio a Palazzo Madama ha attaccato duramente la maggioranza: "Voi passate addosso alle istituzioni come rulli compressori". Ha poi ...

'Manovra - Parlamento umiliato' - Così Emma Bonino - : Roma, 20 dic., askanews, - 'Il più grave attacco alla nostra democrazia' con 'il Parlamento umiliato, esautorato e ridotto all'irrilevanza'. Emma Bonino scuote l'aula del Senato con un intervento ...

Manovra - Bonino scuote il Senato : Parlamento attaccato e umiliato : Roma, 20 dic., askanews, - 'Il più grave attacco alla nostra democrazia' con 'il Parlamento umiliato, esautorato e ridotto all'irrilevanza'. Emma Bonino scuote l'aula del Senato con un intervento ...

Juncker all'Italia : nessuna procedura solo se il Parlamento approverà le modifiche alla Manovra : ... Jean-Claude Juncker, e i commissari Valdis Dombrovskis e Pierre Moscovici hanno inviato al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e al ministro dell'Economia, Giovanni Tria. 'Prendiamo ...