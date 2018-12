Manovra | ok del Senato | torna a Camera

Manovra : sì del Senato alla fiducia - testo ora torna alla Camera : fiducia sul maxiemendamento e ok del Senato in nottata alla Manovra, che tornerà alla Camera in terza lettura il 28 dicembre. Bagarre in Aula a Palazzo Madama, col Pd che vuole fare ricorso alla Corte ...

Manovra - il Senato vota la fiducia - Bagarre e risse in Aula - il Pd occupa i banchi del governo : "Il Parlamento - ha detto - è stato offeso dal vostro modo di intendere la politica: per la prima volta si fa una legge di bilancio completamente extra parlamentare". 23 dic 00:25 Al via le ...

La prima 'Manovra del popolo' - tanti stress per gli alleati : A complicare il quadro ci sono i rilievi della Ragioneria generale dello Stato che aggiorna di continuo la contabilità delle norme senza copertura -

Manovra - il maxiemendamento in aula al Senato. Il governo pone la fiducia. Protesta delle opposizioni : Cronaca Nuove regole Ncc, tassisti di nuovo in piazza a Roma. Bruciate bandiere M5s e Lega: "Ci hanno traditi"

Manovra - il testo va al Senato : voto finale nella notte. Protesta delle opposizioni. Pd : “Ci rivolgiamo alla Corte Costituzionale” : Una giornata convulsa, fatta di tensioni interne alla maggioranza, lavori in commissione sospesi e voto sulla fiducia posticipato alla mezzanotte. Dopo ritardi e slittamenti, il maxiemendamento alla Manovra è stato presentata in Senato nel primo pomeriggio: il governo quindi ha posto la fiducia e rinviato il provvedimento in commissione, salvo poi dire che andavano fatte ulteriori limature al testo e sospendere i lavori per un’ora. ...

Manovra - fiducia dopo la mezzanotte. L'ira delle opposizioni in Aula : Le dichiarazioni di voto sulla fiducia sulla Manovra si terranno alle 23,30, con 'chiama' dei senatori a mezzanotte e mezza circa. Lo ha stabilito la conferenza dei capigruppo di palazzo...

"Tirate fuori il testo - vergognatevi". Manovra - la protesta del Pd in commissione : Attimi di tensione nel pomeriggio a palazzo Madama. Mentre il Senato attende di discutere la Manovra finanziaria, i membri della commissione bilancio chiedono di ricevere il testo del maxiemendamento ...

Manovra - ok della Commissione Bilancio al maxiemendamento : Via libera della Commissione Bilancio del Senato al maxiemendamento alla Manovra. Il testo è stato votato solo dalla maggioranza. Tutta l'opposizione ha abbandonato i lavori. "Fate una violenza al ...

Manovra - dall'Iva alla web tax : ecco le novità del maxiemendamento - : Il governo ha presentato al Senato un testo con le misure che modificano la legge di bilancio 2019. Dai tagli al reddito di cittadinanza e quota 100, allo stop per le assunzioni nella Pubblica ...

Manovra 2019 - ecco il testo del maxiemendamento : Scarica il documento Noi non siamo un partito, non cerchiamo consenso, non riceviamo finanziamenti pubblici, ma stiamo in piedi grazie ai lettori che ogni mattina ci comprano in edicola, guardano il ...

Manovra - il testo integrale del maxiemendamento : dalla Web tax al “saldo e stralcio” delle cartelle per redditi bassi : Quattro miliardi per quota 100 e 7,1 miliardi per il reddito di cittadinanza. Web tax, Ncc, ecotassa sulle auto e buche di Roma. Il testo del maxiemendamento al ddl Bilancio, bollinato dalla Ragioneria generale dello Stato, conferma la principali misure annunciate nei giorni scorsi. Il testo, che il Senato dovrà approvare con voto di fiducia, cambia in modo significativo rispetto alla versione della Manovra entrata a palazzo Madama. Poi ci sarà ...