Manovra | ok alla fiducia in Senato Torna alla Camera il 28 dicembre

Manovra - sì del Senato alla fiducia Tutte le misure punto per punto : Dopo l'ennesima giornata al cardiopalma il Senato ha approvato la Manovra, che dovra' tornare alla Camera per il via libero definitivo il 28 o il 29 dicembre, a poche ore dall'incubo dell'esercizio provvisorio. Il governo - in notturna - ha incassato la fiducia sul maxiemendamento... Segui su affaritaliani.it

Nella notte il sì del Senato alla Manovra. Protestano le opposizioni : Dopo l’ennesima giornata al cardiopalma il Senato ha approvato la manovra, che dovrà tornare alla Camera per il via libero definitivo il 28 o il 29 dicembre, a poche ore dall’incubo dell’esercizio provvisorio. Il governo - in notturna - ha incassato la fiducia sul maxiemendamento che recepisce l’intesa con l’Europa, ma le opposizioni hanno battagli...

Manovra - Senato vota sì alla fiducia : a favore 167 - contrari 78 - astenuti 3 : Ci spiegate perchè avete questo odio per l'Italia e gli italiani a cui volete negare il futuro? Noi lo difenderemo dalla vostra politica scellerata'.

Manovra - battaglia in Senato : il governo pone la fiducia. Il Pd : “Ricorso alla Consulta” : Maratona notturna, al Senato, per approvare il maxiemendamento alla Manovra. Il testo di 270 pagine stravolge totalmente la legge di Bilancio, inserendo i dettagli scaturiti dall’accordo con la commissione europea e le misure su cui Lega e M5S si sono accordati all’ultimo. Le opposizioni, Pd, LeU e Forza Italia in testa, attaccano non solo il merit...

Manovra - bagarre e spintoni al Senato : voto finale nella notte. Il Pd annuncia il ricorso alla Consulta : Una giornata convulsa, fatta di sedute sospese e bagarre in aula, culminata con gli spintoni tra Simona Malpezzi (Pd) e Laura Bottici (M5s). E poi caos e tensioni interne alla maggioranza, lavori in commissione a singhiozzo e voto sulla fiducia fissato a notte fonda. Dopo ritardi e slittamenti, il maxiemendamento alla Manovra è stato presentato in Senato nel primo pomeriggio, ma la discussione nel merito è iniziata soltanto in serata. Il governo ...

Manovra - Renzi accusa Lega e M5s : “Avete mentito e truffato gli italiani il 4 marzo”. E alla fine cita Lincoln : “Potete ingannare tutti per qualche tempo e qualcuno per sempre ma non potete ingannare tutti per sempre”. Matteo Renzi in aula al Senato conclude così il suo intervento, rivolgendosi al governo citando la famosa frase di Abramo Lincoln. “La realtà vi sta presentando il conto – afferma l’ex presidente del Consiglio – la flat tax c’è solo per gli evasori, il reddito di cittadinanza dispone solo di 3-4 ...

Manovra - il Pd annuncia un ricorso alla Corte costituzionale : Il capogruppo Pd al Senato, Andrea Marcucci, ha annunciato in Aula che il suo partito, "viste le gravissime violazioni dell'articolo 72 della Costituzione", solleverà "ai sensi dell'art. 134 della ...

Manovra - il testo va al Senato : voto finale nella notte. Pd : “Ci rivolgiamo alla Corte Costituzionale” : Una giornata convulsa, fatta di tensioni interne alla maggioranza, lavori in commissione sospesi e voto sulla fiducia posticipato alla mezzanotte. Dopo ritardi e slittamenti, il maxiemendamento alla Manovra è stato presentata in Senato nel primo pomeriggio: il governo quindi ha posto la fiducia e rinviato il provvedimento in commissione, salvo poi dire che andavano fatte ulteriori limature al testo e sospendere i lavori per un’ora. ...