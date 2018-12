Manovra | il Senato vota sì alla fiducia

Manovra. In Senato dichiarazioni voto : 01.41 Conclusa la discussione generale,nell' Aula del Senato, continuano nella notte le dichiarazioni di voto sulla fiducia posta dal governo al maxiemendamento alla Manovra. Il presidente del Consiglio, Conte, è nell'Aula del Senato. Il capogruppo del Pd in Senato,Marcucci ha annunciato che il Pd non parteciperà al voto sulla fiducia.

Manovra - battaglia in Senato : il governo pone la fiducia. Il Pd : “Ricorso alla Consulta” : Maratona notturna, al Senato, per approvare il maxiemendamento alla Manovra. Il testo di 270 pagine stravolge totalmente la legge di Bilancio, inserendo i dettagli scaturiti dall’accordo con la commissione europea e le misure su cui Lega e M5S si sono accordati all’ultimo. Le opposizioni, Pd, LeU e Forza Italia in testa, attaccano non solo il merit...

Manovra - bagarre e spintoni al Senato : voto finale nella notte. Il Pd annuncia il ricorso alla Consulta : Una giornata convulsa, fatta di sedute sospese e bagarre in aula, culminata con gli spintoni tra Simona Malpezzi (Pd) e Laura Bottici (M5s). E poi caos e tensioni interne alla maggioranza, lavori in commissione a singhiozzo e voto sulla fiducia fissato a notte fonda. Dopo ritardi e slittamenti, il maxiemendamento alla Manovra è stato presentato in Senato nel primo pomeriggio, ma la discussione nel merito è iniziata soltanto in serata. Il governo ...

Manovra - il testo va al Senato : voto finale nella notte. Renzi attacca Lega e M5s : “Avete truffato gli italiani” : Una giornata convulsa, fatta di tensioni interne alla maggioranza, lavori in commissione sospesi e voto sulla fiducia fissato a notte fonda. Dopo ritardi e slittamenti, il maxiemendamento alla Manovra è stato presentato in Senato nel primo pomeriggio: il governo quindi ha posto la fiducia e rinviato il provvedimento in commissione, salvo poi dire che andavano fatte ulteriori limature al testo e sospendere i lavori per un’ora. “Dateci ...

Manovra - bagarre in Senato : rissa tra Malpezzi (Pd) e Bottici (M5s). L’accusa : “Mi ha messo le mani addosso” : Momenti di fortissima tensione con scontri e spintoni tra le senatrici Malpezzi (Pd) e Bottici (M5s) che fa parte dei questori d’Aula. A Palazzo Madama si stavano per votare due mozioni per il rinvio della votazione e discussione della Manovra avanzate dal Partito democratico e da Forza Italia, quando dai banchi dei dem, alcuni Senatori si sono alzati per andare sui banchi del governo e lanciare i fogli del maxiemendamento. Tensioni anche ...

Manovra - ok dalla Commissione Bilancioal maxiemendamento : fuori l'opposizione | Posto voto di fiducia : countdown Senato | Nuovo rinvio : voto dopo mezzanotte : Si allungano i tempi alla Camera: la Manovra sarà in Commissione il 27 dicembre, per approdare in Aula il 28 ed essere varata entro il 29. Il presidente Fico: "Il Parlamento deve rimanere centrale"