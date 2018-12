Manovra | il Senato concede la fiducia sul maxiemendamento con 167 sì e 79 no

Nella notte il sì del Senato alla Manovra. Protestano le opposizioni : Dopo l’ennesima giornata al cardiopalma il Senato ha approvato la manovra, che dovrà tornare alla Camera per il via libero definitivo il 28 o il 29 dicembre, a poche ore dall’incubo dell’esercizio provvisorio. Il governo - in notturna - ha incassato la fiducia sul maxiemendamento che recepisce l’intesa con l’Europa, ma le opposizioni hanno battagli...

La Manovra passa al Senato - 167 sì - 78 no. Rissa sfiorata in Aula - : Tensione tra maggioranza e opposizione sul testo che dovrà tornare alla Camera il 28 dicembre per il via libera definitivo. Le novità: sconto fiscale per chi dichiara meno di 20mila euro. Sforbiciata ...

La Manovra passa con la fiducia al Senato. Pd annuncia ricorso a Consulta : Con 167 sì, 78 no e tre astenuti, nel cuore della notte, il Senato ha votato il maxiemendamento alla manovra. Tra le grida di protesta delle opposizioni, mentre dai banchi del Pd volavano fogli e ...

Manovra - il Senato vota la fiducia - Bagarre e risse in Aula - il Pd occupa i banchi del governo : "Il Parlamento - ha detto - è stato offeso dal vostro modo di intendere la politica: per la prima volta si fa una legge di bilancio completamente extra parlamentare". 23 dic 00:25 Al via le ...

Ecotassa - Manovra al Senato - il governo ottiene la fiducia sul maxi emendamento : Con 167 sì, 78 no e tre astenuti (il Pd, per protesta, non ha partecipato al voto), il governo ha ottenuto la fiducia sul maxi emendamento che contiene la famigerata Ecotassa per le auto con emissioni di anidride carbonica superiori a 160 g/km e lecobonus per quelle fino a 70 g/km. L'unica novità rispetto alle anticipazioni dei giorni scorsi è, come rivelato da Quattroruote, l'innalzamento da 45 a 50 mila euro (+Iva), cioè a 61 ...

Manovra - battaglia in Senato : il governo pone la fiducia. Il Pd : “Ricorso alla Consulta” : Maratona notturna, al Senato, per approvare il maxiemendamento alla Manovra. Il testo di 270 pagine stravolge totalmente la legge di Bilancio, inserendo i dettagli scaturiti dall’accordo con la commissione europea e le misure su cui Lega e M5S si sono accordati all’ultimo. Le opposizioni, Pd, LeU e Forza Italia in testa, attaccano non solo il merit...

