Manovra | il consenso per il governo non cambia Il requiem per il M5S può attendere

ilfattoquotidiano

: RT @lasoncini: Ho letto un po’ di commenti su quant’è vergognosa la manovra, nessuno però che mi spiegasse con quale formula magica riscuot… - angelo_menel : RT @lasoncini: Ho letto un po’ di commenti su quant’è vergognosa la manovra, nessuno però che mi spiegasse con quale formula magica riscuot… - __fgra : RT @lasoncini: Ho letto un po’ di commenti su quant’è vergognosa la manovra, nessuno però che mi spiegasse con quale formula magica riscuot… - ElisaFratangeli : RT @lasoncini: Ho letto un po’ di commenti su quant’è vergognosa la manovra, nessuno però che mi spiegasse con quale formula magica riscuot… -

(Di domenica 23 dicembre 2018) Mentre talk show, “approfondimenti” serali e pomeridiani (tutti), titoli in prima pagina, commenti e analisi del 90% della stampa nazionale si sono concentrati a dipingere i dioscuri-barbari dicon “le braghe calate” e “il cappello in mano davanti agli odiosi burocrati di Bruxelles“, a enfatizzare la sciaguratezza della, a vaticinare l’inesorabile tracollo del M5S divenuto “servo” di Matteo Salvini, a paventare il prossimo rientro di Alessandro Di Battista, quasi fosse un pericoloso latitante, i sondaggi con tutta la loro vera o presunta inaffidabilità continuano a confermare la fiducia del 60% degli italiani nel“delmento”.Inoltre, e non si tratta di un dettaglio di poco conto né di un dato scontato, sempre secondo la rilevazione Emg Acqua del 20 dicembre per Agorà su Rai 3, il 44% degli ...