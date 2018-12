Manovra | famiglia | fisco | imprese | cosa cambia per gli italiani

Manovra - ecco le misure : dalla famiglia al fisco - cosa cambia per gli italiani : In attesa della definizione delle due misure simbolo, reddito di cittadinanza e pensioni , la Manovra approvata dopo una notte di bagarre al Senato con 163 sì, porta con sé novità per famiglie, ...

Manovra : carta della famiglia solo per gli italiani - niente sconti per extracomunitari : niente "carta sconti" per le famiglie di immigrati non comunitari. La commissione Bilancio della Camera, nelle scorse ore, ha dato il via libera alla Manovra e ha conferito ai relatori Silvana Comaroli e Raphael Raduzzi il mandato di riferire in Aula sul testo (approdato con numerose novità). E così, mentre sono stati rinviati al Senato gli interventi relativi al reddito di cittadinanza ed alla riforma della Legge Fornero sono state approvate, ...

Manovra - tolta la “carta famiglia” agli extracomunitari : sarà solo per italiani e cittadini Ue : Tra le modifiche alla Manovra è stato approvato anche un emendamento della Lega che limita la platea dei destinatari della Carta famiglia istituita nel 2016 e attivata solo quest’anno a causa di una serie di ritardi che ne hanno rimandato l’avvio. Finora potevano richiedere la carta, che consente l’accesso a sconti sull’acquisto di beni e servizi e riduzione di tariffe, le famiglie italiane e quelle di stranieri residenti in Italia, mentre dal ...

Manovra - il governo taglia fuori gli extracomunitari dalla carta famiglia : MILANO - Niente più sconti su beni e servizi alle famiglie numerose composte da cittadini extracomunitari. Lo ha deciso un emendamento alla Manovra appena approvato che modifica la norma, introdotta ...

Manovra - dal governo 54 emendamenti : niente norme su pensioni d'oro e famiglia : I lavori della commissione riprenderanno questa sera alle 19 eandranno avanti ad oltranza in notturna per poi riprendere domanimattina alle 10. L'obiettivo e' di chiudere l'esame in commissioneentro martedì alle 14 per consentire l'approdo in Aula dellaCamera mercoledì a mezzogiorno.

Manovra : in pacchetto emendamenti nulla su pensioni e famiglia : Roma, 2 dic., askanews, - nulla di fatto su pensioni e famiglia. Nel primo pacchetto di 56 emendamenti alla Manovra di governo e relatore depositati in commissione Bilancio della Camera non c'è ...

Una Manovra formato famiglia - Di Maio - : Roma. Chi ha ispirato questa manovra stramba e recessiva, che aumenta il deficit e farà ridurre la crescita? Economisti, banche e istituzioni internazionali di tutto il mondo hanno passato mesi a chiederselo, ma senza successo. Gli eventi che vedono coinvolto, suo malgrado, il vicepremier e leader del primo partito del paese offrono però una spiegazione plausibile: l'...

Manovra - pacchetto famiglia : da bonus bebè a congedo maternità : Roma, 15 nov., askanews, - Torna il bonus bebè con una dote finanziaria potenziata, 444 milioni di euro invece dei circa 400 previsti per l'ultima annualità dal precedente governo, e con una nuova ...

Manovra - Fontana presenta il “pacchetto famiglia” : bonus bebè - più flessibilità per congedi parentali e voucher baby sitting : Un finanziamento da 444 milioni per rinnovare il bonus bebè, il raddoppio delle detrazioni fiscali per i figli con disabilità e un voucher per il baby sitting. Sono solo alcune delle proposte di modifica alla Manovra presentate dal ministro per la Famiglia Lorenzo Fontana e ora al vaglio della commissione Bilancio della Camera. Un vero e proprio “pacchetto famiglia”, che prevede una serie di azioni e stanziamenti, tra cui ...

Manovra in Aula a fine novembre : salta aumento fondi famiglia : Niente taglio, per ora, delle pensioni d'oro e niente soldi per riparare le buche di Roma. Ci sono invece i fondi, 16 miliardi nel 2019, per le due misure bandiera del governo giallo-verde: la riforma ...

Manovra in Aula a fine novembre : salta aumento fondi famiglia : Nel testo si legge che sarà 'il ministro della Difesa di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 gennaio 2019, a rideterminare i programmi di spesa dei settori interessati ...