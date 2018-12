Manovra | Di Maio | ' Reddito di cittadinanza partirà a marzo'

Manovra - Di Maio : 'A febbraio le pensioni minime - a marzo il reddito di cittadinanza' - Salvini : 'Voto? Do un 7' : "Tutti avranno un indennizzo e non dovranno fare nemmeno l'arbitrato, ma semplicemente accederanno al fondo e si prenderanno l'indennizzo perché sono stati truffati da un politica che invece di ...

Manovra - Matteo Richetti (Pd) : “Un’umiliazione - Parlamento viene prima di shopping Salvini e Di Maio” : Matteo Richetti, senatore del Pd, commenta quanto successo con la Manovra e parla di "umiliazione" vissuta da tutti i parlamentari, anche quelli della maggioranza, per la mancata discussione della legge di Bilancio: "viene prima il Parlamento dello shopping di Salvini e Di Maio, bisognava avere il tempo per discutere e cambiare".Continua a leggere

Sondaggio - Matteo Salvini massacrato dopo la Manovra : ecco le cifre. Peggio solo Luigi Di Maio : La manovra del governo di Lega e M5s piace a pochi. A pochissimi. Sia in Parlamento sia nel resto d'Italia. E l'ultima certificazione in tal senso arriva da un Sondaggio Ipr Marketing di Antonio Noto ...

Manovra - Di Maio esulta : “Accusati da chi ci ha tolto diritti”. Opposizioni : “Parlamento esautorato” : La maggioranza vota compatta al Senato la fiducia alla Manovra. E Luigi Di Maio esulta con un video su Facebook a poche ore dall’approvazione a Palazzo Madama, dove la legge di bilancio uscita dalle negoziazioni con Bruxelles è stata approvata a notte fonda dopo una giornata di caos e bagarre in aula e in commissione, tra testi confusi e modifiche che le Opposizioni denunciano di non avere neanche avuto il tempo di esaminare. Il dem Andrea ...

Luigi Di Maio - arriva in Manovra all'ultimo secondo una norma per 'salvare il padre' : Il Senato approva la fiducia tra risse e urla dell' opposizione. De Falco si astiene e Forza Italia esclama: "Il Paese ora è più povero". Il Partito Democratico, invece, ha promesso che ricorrerà alla Consulta per violazione del regolamento di Palazzo Madama. Nella manovra appena approvata è stato inserito all'ultimo il famoso "saldo e stralcio", una norma che era stata contestata e rimossa dai 5 Stelle, ma alla fine è stata inserita. Una legge ...

Manovra - Di Maio : a febbraio pensioni minime - a marzo il reddito : "Tutti verranno un'indennizzo e non dovranno fare nemmeno l'arbitrato, ma semplicemente accederanno al fondo e si prenderanno l'indennizzo perche' sono stati truffati da un politica che invece di ...

Manovra - Di Maio esulta : “Reddito di cittadinanza a marzo e pensioni minime a febbraio. Ditelo allo zio che vota Pd o FI” : “Stanotte ero in Senato dove è passata la Manovra del popolo. Viene massacrata da coloro che in tutti questi anni ci hanno tolto diritti. Ma sono orgoglioso che da marzo parte il reddito di cittadinanza, da febbraio-marzo parte quota 100, da febbraio-marzo partiranno le pensioni minime – pensioni di cittadinanza – e le pensioni di invalidità che si alzano a 780 euro. Queste sono le cose che ci devono rendere orgogliosi. Come i ...

Manovra - il regalo miliardario al Sud : così il M5s di Di Maio ha schiacciato la Lega di Salvini : La Manovra del cambiamento ha in realtà un sapore molto antico: segna il grande ritorno della spesa pubblica nel Mezzogiorno, evoca i tempi in cui i premier erano illustri democristiani provenienti da ...

Luigi Di Maio salva suo padre - la vergogna in Manovra : regalino da 125mila euro? : Una manovra perfetta...per salvare il papà di Luigi Di Maio . Nel testo del governo di M5s e Lega, infatti, spunta una norma ad personam. Si parla del ' saldo e stralcio ', rientrato all'ultimo ...

Agli italiani la Manovra non piace : i sondaggi bastonano Salvini e Di Maio : La legge di bilancio 2019 spacca l'Italia: piace più al Sud che al Nord, ma comunque i giudizi negativi sovrastano di gran...

Manovra - Forza Italia sfida Di Maio : “Ecco cosa avete fatto davvero”. Il nostro fact-checking : Facendo il verso alla "to do list" diffusa sui social dal vicepresidente del Consiglio Luigi Di Maio, Forza Italia ha pubblicato su Twitter un'analoga lista contenente però i "traguardi" raggiunti dal governo e non menzionati da Di Maio in quanto difficilmente considerabili appetibili dagli elettori.Continua a leggere

Sondaggio Tecnè sulla Manovra - bocciatura clamorosa per Matteo Salvini e Luigi Di Maio : Uno dei primissimi sondaggi post-manovra è quello firmato da Tecnè . Rilanciato da TgCom24 , non lascia grandi dubbi: gli italiani bocciano senza appello quanto fatto da Lega e M5s . Nel dettaglio, i ...

Manovra - Cirinnà (Pd) : “Di Maio e Salvini come fantasmi”. E poi la lite con il M5s : “Fatevi dare lezioni di Costituzione” : lite in Senato durante la discussione generale sulla Manovra, tra la parlamentare del Pd Monica Cirinnà e quella del Movimento 5 stelle Michela Montevecchi.”Siamo in Aula con lo spettacolo desolante di una legge di bilancio che arriva senza relatore, per la prima volta nella storia della Repubblica. – ha detto Cirinnà durante il suo intervento – E con una prima volta anche per un Presidente della Commissione bilancio. Guardate ...

Manovra - Di Maio : ‘Reddito parte a marzo Iva non aumenterà - team ‘mani di forbici’ taglierà 23 miliardi di sprechi da gennaio’ : Assicura che il reddito di cittadinanza parte a marzo. Promette che “anche per la prossima Manovra l’Iva non aumenterà“. Annuncia che il governo sta “rivedendo la norma” sull’affidamento diretto degli appalti fino a 150mila euro. E chiama Sergio Mattarella “angelo custode”. Nel giorno in cui il maxiemendamento alla Manovra è atteso in Parlamento, in un’intervista ad Agorà Luigi Di Maio tocca i ...