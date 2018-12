Manovra | deroga per accesso a professioni sanitarie anche senza titoli

Proteste Ncc al Senato - in Manovra spunta la deroga : Roma, 18 dic., askanews, - Proteste degli Ncc sotto Palazzo Madama per contestare l'entrata in vigore da gennaio della nuova normativa che prevede l'obbligo di tornare in rimessa dopo la corsa. Una ...

Proteste Ncc al Senato - in Manovra spunta la deroga : Roma, 18 dic., askanews, - Proteste degli Ncc sotto Palazzo Madama per contestare l'entrata in vigore da gennaio della nuova normativa che prevede l'obbligo di tornare in rimessa dopo la corsa. Una ...