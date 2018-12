Manovra approvata | ma non cala la tensione tra tecnici del Mef e M5s

Siri : Manovra approvata entro l'anno : 8.06 Approvare la manovra in Parlamento entro l'anno . E' quanto si augura il sottosegretario leghista ai Trasporti, Siri , sul Corriere della Sera. "Mi auguro che entro giovedì si concluda il lavoro della commissione in Senato, poi approderà all'Aula. entro la fine del l'anno , avremo la terza lettura alla Camera". La manovra "risponde ai due grandi propositi: sostenere la crescita (...) e aiutare la coesione sociale", afferma Siri , che non ...

La Manovra è stata approvata alla Camera - ora passa al Senato : Via libera dell'Aula della Camera alla legge di bilancio con 312 sì e 146 no. La manovra , su cui ieri il governo aveva incassato la fiducia di Montecitorio, passerà la prossima settimana all'esame del ...

Spread - Di Maio : 'Mercati si tranquillizzeranno quando Manovra sarà approvata così come é' : 'Siamo un governo nuovo, i mercati non lo conoscono ancora fino in fondo e c'è ancora la paura che vogliamo abbandonare l'euro, ma non é così. Ora...