Maltempo Trentino | l’alluvione di Ottobre ha danneggiato la diga della Busa

Maltempo Trentino : 94.300 euro dal Fondo di solidarietà alle prime 7 imprese : Il Fondo di solidarietà del Trentino, nato nel 2015 per garantire le integrazioni salariali, ha autorizzato risorse per 94.300 euro a copertura del costo del lavoro degli addetti sospesi per l’emergenza Maltempo. La somma – fa sapere il Fondo – è destinata alle prime sette imprese locali che hanno chiesto il sostegno per il pagamento delle integrazioni salariali a 1.195 lavoratrici e lavoratori sospesi dal lavoro nelle giornate ...

Maltempo : “13 milioni di metri cubi di legname a terra tra Trentino - Veneto - e Friuli Venezia Giulia” : I presidenti dei Consigli regionali di Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia e Veneto si sono incontrati per discutere dell’emergenza legno determinata dall’ondata di Maltempo di fine ottobre. “I danni provocati dal Maltempo di fine ottobre sono oggi quantificabili in circa 13 milioni di metri cubi di legname a terra tra Trentino, Veneto, e Friuli Venezia Giulia: un dato che rischia di portare ad un tracollo del valore del ...

Maltempo Trentino : accordo di solidarietà per cittadini e imprese : Firmato da Provincia di Trento, sindacati e imprenditori un accordo di solidarietà per sostenere i cittadini e le imprese trentine colpite dal Maltempo di fine ottobre. E’ previsto che ogni lavoratore che lo desidera possa donare almeno un’ora della propria retribuzione a sostegno di questi interventi; altrettanto farà il suo datore di lavoro. I contributi confluiranno nel fondo di solidarietà “Calamità Trentino ...

Maltempo Friuli Venezia Giulia - emergenza alberi : il presidente Zanin incontra i colleghi di Veneto e Trentino : Domani il presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, Piero Mauro Zanin, insieme con il collega del consiglio regionale del Veneto Roberto Ciambetti, parteciperà a Trento all’incontro organizzato nella sede del Consiglio regionale della Regione autonoma Trentino Alto Adige dal presidente Roberto Paccher per delineare delle politiche condivise per superare l’emergenza legname creatasi in seguito all’ondata di ...

Maltempo Trentino : il rimboschimento è minacciato dai cervi : In Alto Adige nonostante l’inverno passato sia stato rigido, in primavera si è registrato un numero record di cervi, così elevato come mai dal 2001 a oggi. Tale risultato, sottolineano il direttore dell’Ufficio caccia e pesca della Provincia di Bolzano Luigi Spagnolli e il suo vice Andreas Agreiter, indica che il numero dei cervi sta aumentando in provincia e che gli interventi per limitare la presenza di questi animali nei boschi ...

Maltempo Trentino : “Lavoriamo per conservare il legno” : “La Provincia non può intervenire sul prezzo del legname. Quello che stiamo cercando di fare e’ mettere a disposizione degli spazi e anche gli impianti che servono per far in modo che il legname si mantenga. Questo con la finalita’ di stoccare il legno e mantenerlo uno o due anni per fare in modo che non vada sul mercato e quindi non abbassare troppo il prezzo. Stiamo ragionando anche su un intervento provinciale temporaneo per ...

Maltempo Trentino : “I fondi arriveranno velocemente” : “I fondi per il Maltempo arriveranno il più velocemente possibile, io ho destinato la tutta la mia attenzione, per quanto riguarda la legge di bilancio, quasi solo esclusivamente alle problematiche legate al Maltempo, andate a vedere alla Camera, non si può dire che non abbiamo provato a dare delle risposte. Ci rendiamo conto che i fondi disponibili non riescono a coprire il 100% dei danni ma questo lo si sapeva. L’obiettivo è ...

Maltempo Trentino : Raffaele De Col coordinatore per la ricostruzione : Sara’ il dirigente della Provincia di Trento Raffaele De Col il coordinatore per la gestione della ricostruzione delle zone del Trentino colpite dall’ondata di Maltempo di fine ottobre. Lo ha nominato la Giunta provinciale. Il suo compito – ha precisato il presidente Maurizio Fugatti – sara’ quello di assicurare il raccordo fra i vari dipartimenti provinciali coinvolti nella stima dei danni e nella ...

Maltempo Trentino : venerdì al Mise primo tavolo per recupero boschi : E’ convocato venerdi’ 7 dicembre alle ore 11.30, presso il Ministero dello Sviluppo economico, la prima riunione del tavolo tecnico per la messa in sicurezza, il recupero e la valorizzazione dei boschi colpiti dalle calamita’ lo scorso 29 ottobre in Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Veneto e Trentino Alto Adige. L’obiettivo dell’incontro, spiega una nota, che si terra’ alla presenza dei Ministri Luigi Di Maio ...

Maltempo Trentino : i Comuni possono accedere al Fondo riserva nel 2019 : Verrà estesa anche al 2019 la possibilità per i Comuni trentini di accedere al Fondo di riserva e richiedere fabbisogni straordinari di cassa sulle somme concesse in parte corrente, entro un ammontare massimo di 35 milioni, a fronte di comprovate esigenze di liquidità. La decisione, adottata oggi dalla Giunta provinciale di Trento attraverso una delibera dopo il parere favorevole espresso dal Consiglio delle autonomie, si è resa necessaria a ...

Maltempo - Fugatti : “Trentino in piedi grazie al volontariato” : “Se il Trentino resta in piedi nei momenti difficili come quello che abbiamo appena affrontato, e’ grazie alla straordinaria presenza di un volontariato generoso e professionale che collabora pienamente con le componenti permanenti del sistema della Protezione civile trentina”. Lo ha detto il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, all’incontro con la Consulta provinciale del volontariato di ...

Maltempo - è allarme in Trentino : 3.950 aree di potenziali valanghe : E’ allarme in Trentino in seguito alla violenta ondata di Maltempo che ha devastato il territorio, sopratutto in seguito a quanto accaduto negli ultimi giorni di ottobre. Tra le conseguenze, anche quelle di nuove potenziali fonti di rischio valanghe che si sono aggiunte a quelle che gia’ si conoscevano: attualmente in Trentino ci sono 3.950 aree di potenziale distacco di valanghe, 1.250 delle quali considerate significative. ...

Maltempo in Trentino : evacuate 250 persone per esondazioni : Nel corso della serata, i vigili del fuoco e gli uomini della Protezioni civile sono stati chiamati ad affrontare la coda lunga dell’emergenza Maltempo in Trentino. Di seguito gli interventi più importanti. Evacuati – A Dimaro il torrente Meledrio è esondato e l’acqua, mista fango, ha raggiunto il paese nella zona del campeggio, invadendo i locali di superficie di numerose abitazioni. In via precauzionale sono state evacuate circa 200 ...

Maltempo - frana nel Trentino : strada interrotta per 4 giorni : Una frana e’ piombata sulla provinciale della destra Adige in località Santa Lucia, tra Mori e Chizzola, nel Trentino, proprio mentre non passava nessuno. La frana si e’ rapidamente frantumata in quattro massi piu’ grandi, di circa un metro cubo ciascuno, e in un scarica di sassi e massi di misure meno imponenti, ma tutti comunque in grado di sfondare qualsiasi carrozzeria. Sulla strada il materiale è arrivato aprendosi a ...