M5s e Lega | traditori del sud

Xylella - l ira M5s contro la Lega 'Eradicano gli ulivi secolari' : Ma Lello Ciampolillo, non ci sta: 'La scienza ha dimostrato che l'unica cura veramente utile è la buona agricoltura, che consente agli alberi di essere resistenti al batterio', insiste su facebook. ...

Manovra - il regalo miliardario al Sud : così il M5s di Di Maio ha schiacciato la Lega di Salvini : La Manovra del cambiamento ha in realtà un sapore molto antico: segna il grande ritorno della spesa pubblica nel Mezzogiorno, evoca i tempi in cui i premier erano illustri democristiani provenienti da ...

Il caos allarma il Quirinale. Duello M5s-Lega sui tecnici : L'ATTACCO AL MEF Come da copione, i 5Stelle puntano l'indice contro i tecnici del ministero dell'Economia. Alle due di pomeriggio, quando finalmente sbarca in Senato il maxiemendamento che ...

Manovra - il governo Lega-M5s regala 80 milioni di euro alla Rai : Quaranta milioni per il prossimo anno e altrettanti per il 2020, da sommare a quelli che la legge di bilancio dirotta ai cinema, ai teatri, alle fondazioni lirico-sinfoniche e a tutto il mondo che, ...

Manovra - il testo va al Senato : voto finale nella notte. Renzi attacca Lega e M5s : “Avete truffato gli italiani” : Una giornata convulsa, fatta di tensioni interne alla maggioranza, lavori in commissione sospesi e voto sulla fiducia fissato a notte fonda. Dopo ritardi e slittamenti, il maxiemendamento alla Manovra è stato presentato in Senato nel primo pomeriggio: il governo quindi ha posto la fiducia e rinviato il provvedimento in commissione, salvo poi dire che andavano fatte ulteriori limature al testo e sospendere i lavori per un’ora. “Dateci ...

Manovra - Renzi accusa Lega e M5s : “Avete mentito e truffato gli italiani il 4 marzo”. E alla fine cita Lincoln : “Potete ingannare tutti per qualche tempo e qualcuno per sempre ma non potete ingannare tutti per sempre”. Matteo Renzi in aula al Senato conclude così il suo intervento, rivolgendosi al governo citando la famosa frase di Abramo Lincoln. “La realtà vi sta presentando il conto – afferma l’ex presidente del Consiglio – la flat tax c’è solo per gli evasori, il reddito di cittadinanza dispone solo di 3-4 ...

Manovra - le perplessità del Quirinale. Lega-M5s - lite sulle coperture : ROMA A palazzo Chigi, in un crescente imbarazzo, smentiscono una nuova zuffa tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Questa volta su come e dove trovare le coperture con cui finanziare alcune misure della ...

La manovra slitta a oggi tra le perplessità del Quirinale. E Lega-M5s litigano sulle coperture : A palazzo Chigi, in un crescente imbarazzo, smentiscono una nuova zuffa tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Questa volta su come e dove trovare le coperture con cui finanziare alcune misure della ...

SONDAGGI/ Europee - ecco il "partito" che deciderà il match tra M5s e Lega : Il SONDAGGIsta Ferrari Nasi analizza la situazione dopo il confronto del governo con Bruxelles, che dal punto di vista dei SONDAGGI risulta vincente

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 22 dicembre : La manovra slitta. Ecco perché. Battaglia M5s-Lega sulle modifiche - i tecnici del ministero vogliono più tempo : nel marasma La manovra non si vede ancora: il Senato attende di approvarla alla cieca Figuraccia – Slitta di nuovo il Maxiemendamento Imbarazzo tra i gialloverdi e opposizioni furiose. Il via libera (forse) oggi. Conte rinvia la conferenza di fine anno di Luca De Carolis Il Coniglio Superiore di Marco Travaglio Che la Spazzacorrotti del ministro Alfonso Bonafede, appena approvata dal Parlamento, non piaccia all’avvocatura ...

L'accordo con Bruxelles è piaciuto o no agli elettori di Lega e M5s? : Naturalmente, la situazione potrebbe cambiare nelle prossime settimane: con lo svolgimento del congresso del Partito Democratico, il partito che fu di Renzi potrebbe darsi una linea politica ...

Lamberto Dini stronca la manovra di Lega e M5s : 'Esproprio comunista' : Al Senato si parla di manovra e non poteva mancare Lamberto Dini, ex ministro dell'Economia, ex premier, ex Bankitalia. Ovviamente non poteva che stroncarla: 'La manovra è ridicola. I mercati faranno giustizia. Quando a gennaio non si riusciranno a vendere i 40 miliardi di titoli di ...

La manovra fa salire Lega e M5s Torna a scendere il Pd. I dati : La Lega non ha risentito negativamente delle difficolta' incontrate dal Governo nelle negoziazioni con Bruxelles, e risulta nettamente il primo partito con il 31,4% e un trend... Segui su affaritaliani.it

La manovra fa salire Lega e M5s Ti piace la Legge di Bilancio? Vota : La Lega non ha risentito negativamente delle difficolta' incontrate dal Governo nelle negoziazioni con Bruxelles, e risulta nettamente il primo partito con il 31,4% e un trend... Segui su affaritaliani.it