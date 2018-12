L' opposizione al bivio tra rivincita e innovazione

huffingtonpost

(Di domenica 23 dicembre 2018) Il turbolento passaggio della manovra governativa al Senato -mettiamola così, per carità di patria- pone la maggioranza davanti allo specchio della sua stessa vergogna. Ma pone anche l'davanti a un. O giocare la vecchia partita dellao tentare di giocare una partita nuova (possibilmente anche con figure nuove).Certo, quel misto di arroganza e di insipienza di cui i "padroni del balcone" hanno dato prova induce a molte tentazioni. Prima tra tutte, quella di rispondere pan per focaccia, opponendo rancore a rancore e magari arrivando perfino a celebrare un nuovo "V day" a parti rovesciate. Ce n'è di che. La maggioranza ha disatteso tutte le sue promesse e tutti i suoi doveri, ha dato prova di una preoccupante incultura istituzionale, ha messo a nudo la pochezza e la doppiezza del suo gruppo dirigente. Le promesse elettorali si rivelano per ...