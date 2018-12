Lo sport delle vacanze

Il calendario delle partite e degli speciali su Sky sport : un Natale di calcio - e non solo - : Ogni sera in studio si alterneranno ospiti del mondo del calcio e dello spettacolo per raccontare storie e protagonisti del mercato. calcio, ma non solo: tutto il tennis, golf, rugby di Sky Sport ...

Trasporto aereo delle persone disabili : La persona che intenda viaggiare in aereo e che abbia la necessità di portare con sé dei medicinali deve tenere presente quanto specificato nella seguente tabella. Voce Chiarimenti Liquidi, aerosol e gel Nonostante le restrizioni è possibile portare in cabina col bagaglio a mano medicinali in queste forme in quantità non superiore a 100 ml Siringhe pre-riempite - Solo per persone con diabete o sclerosi multipla - Le siringhe ...

Trasporto in treno delle persone disabili : E’ bene che la persona disabile che intende viaggiare in treno tenga presente quanto sintetizzato nella tabella seguente. Voce Chiarimenti Frecciarossa Su questi treni, che coprono le tratte di seguito specificate, sono previsti nella carrozza 3 due posti per disabili con sedia a rotelle e due posti per i relativi accompagnatori. Sulla stessa carrozza è presente anche un bagno accessibile. Le tratte coperte da questi treni sono: ...

Trasporto in nave delle persone disabili : E’ bene che la persona disabile che intende viaggiare in nave tenga presente quanto sintetizzato nella tabella seguente. Voce Chiarimenti Porto di Piombino E’ previsto il servizio Port-Abile che permette alle persone con disabilità motoria di raggiungere le mete di vacanza o le vicine isole. Il servizio risponde al numero verde 800952976 SNAV - I traghetti SNAV, tra l’altro, collegano, tra le altre mete, Sicilia, Sardegna, Corsica, ...

Chi ha subito il ‘trattamento più ingiusto del 2018’? Naomi Osaka è la prima delle sportive : Naomi Osaka è nelle zone alte di una particolare classifica: secondo il sondaggio di un’azienda britannica, la tennista nipponica è la sportiva che ha subito il ‘peggior trattamento del 2018’ L’azienda britannica Casino Online PlayOjo ha svolto un particolare sondaggio riguardante chi siano le persone più famose ad aver ricevuto ‘il peggior trattamento del 2018’. Dietro la premier britannica Theresa May, ...

sport Invernali - il calendario delle gare dal 17 al 23 dicembre. Programma - orari e tv : Intensa settimana per gli Sport Invernali, da lunedì 17 dicembre a domenica 23 dicembre ci sarà spazio per una bellissima scorpacciata di gare tra neve e ghiaccio in giro per tutto il mondo. Lo sci alpino non si ferma davvero mai con tanti appuntamenti in Italia tra Alta Badia, Val Gardena per le donne, Saalbach e Madonna di Campiglio. Debutto stagionale per lo snowboardcross a Cervinia, il biathlon sbarca invece a Nove Mesto mentre tutti gli ...

Brindisi di Natale - è record per lo spumante : +13% delle esportazioni nel mondo : Con un balzo del 13% del valore delle esportazioni, lo spumante italiano conquista le tavole nel mondo dove per Natale e Capodanno 2018 ci sar il record storico di Brindisi Made in Italy. quanto ...

sport. Torna a Ravenna "La Grande Boxe" - previsti 10 incontri delle categorie Youth - Senior ed Elite : Biglietti acquistabili anche il giorno della manifestazione presso il palazzetto dello sport: euro 7,00 , adulti, , euro 5,00 , ridotto, , gratis under 14. Appuntamenti , Sport

Il potere delle ancillary : su Ryanair.com i biglietti per eventi sportivi : Ryanair Tickets offre già biglietti per le principali attrazioni turistiche come la Tour Eiffel, il Colosseo, il London Eye e gli spettacoli di West End, che includono Aladdin, Les Misérables, Il Re ...

sport Invernali - quattro atleti FISI entrano a far parte delle Fiamme Gialle : Lara Malsiner, Tommaso Giacomel e i fondisti Mocellini e Francesca Franchi entrano a far parte delle Fiamme Gialle Altri quattro atleti FISI entrano a far parte del gruppo Sportivo delle Fiamme Gialle. Si tratta di Lara Malsiner, 18enne altoatesina del gruppo di Coppa del mondo di salto con gli sci, Tommaso Giacomel, anche lui classe 2000 e argento nella sprint agli ultimi Mondiali di biathlon categoria Giovani, e due fondisti di 20 anni, ...

Cina : rallenta la crescita delle esportazioni : Mentre continua la guerra commerciale con gli Stati Uniti, la crescita delle esportazioni cinesi rallenta. Nel mese di novembre gli scambi commerciali tra la Cina e il resto del mondo hanno visto un

Mercedes A35 AMG 4matic - l'entry level delle sportive attira i giovani : Cinque i programmi di marcia: da Slippery , ottimizzato per i fondi stradali scivolosi, a Comfort , per l'uso quotidiano, , fino a Sport e Sport + , i più agili e più divertenti, e fino a Individual ,...