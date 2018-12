L' Isola dei famosi 2019 | da Uomini e donne spuntano Nicolò Ferrari e Giorgio RUMORS

Trasloco della scuola dal Sempione all' Isola : la rivolta dei genitori : Duecento ragazzini di 11-13 anni in «viaggio» tutti i giorni dal parco Sempione all'Isola : andata di primissimo mattino, ritorno appena finisce la scuola , con una fame da lupi e la prospettiva del ...

Nicolò Ferrari concorrente a sorpresa dell’ Isola dei Famosi? L’ex corteggiatore lancia lo scoop : Nicolò Ferrari concorrente a sorpresa dell’Isola dei Famosi? L’ex corteggiatore si lascia scappare qualche indizio di troppo Nicolò Ferrari potrebbe presto lasciare l’Italia per diventare un nuovo naufrago della prossima edizione dell’Isola dei Famosi. Come facciamo a saperlo? Ebbene, a suggerircelo – anche se indirettamente – è stato proprio l’ex corteggiatore di Uomini e Donne sui […] L'articolo ...

Isola dei Famosi : Marina La Rosa e Paolo Brosio tra i nomi nuovi del cast (RUMORS) : Nell'attesa che vengano ufficializzati i nomi dei concorrenti della prossima Isola dei Famosi , "TvBlog" ne ha anticipati quattro che, stando alle ultime indiscrezioni, dovrebbero quasi certamente far parte del cast . Infatti pare che tra circa un mese voleranno in Honduras l'attrice Demetra Hampton, il cantante Riccardo Fogli, il giornalista Paolo Brosio e l'ex gieffina Marina La Rosa . La 'gatta morta' Marina La Rosa nel cast dell' Isola ...

Raz Degan pronto a tornare all’ Isola dei Famosi : “Un’esperienza che arricchisce” : Raz Degan a Verissimo: l’israeliano pronto a tornare sull’Isola dei Famosi Raz Degan potrebbe tornare all’Isola dei Famosi . Ospite di Verissimo l’attore israeliano ha ammesso che quel reality show gli ha cambiato la vita. All’ex fidanzato di Paola Barale piacerebbe sbarcare in Honduras in una veste inedita. “Vorrei un ruolo che possa permettermi di condividere […] L'articolo Raz Degan pronto a tornare ...

Cast L’Isola dei Famosi 2019 : Alessia Marcuzzi perde un concorrente : L’Isola dei Famosi, Cast: Gianfranco Vissani dà forfait ad Alessia Marcuzzi Ancora lavori in corso, con qualche problemino, per la nuova edizione de L’Isola dei Famosi, in onda a partire da giovedì 24 gennaio 2019, per poi iniziare a saltellare da un giorno all’altro nel palinsesto. ll reality targato Magnolia è pronto a tornare su Canale 5 per il quarto anno consecutivo. Gianfranco Vissani ha dato forfait ad Alessia Marcuzzi. ...