Lisa Fusco | salta il matrimonio col fidanzato Marcello a gennaio 2019

Francesco e Giulia - Lisa Fusco svela la sua verità : 'Hanno dormito insieme' : Tra le coppie che si sono formate all'interno della casa del Grande Fratello Vip 3 vi è quella composta da Francesco Monte e Giulia Salemi. I due nel corso delle varie settimane di permanenza all'interno della casa più spiata d'Italia hanno dovuto affrontare diversi alti e bassi fino ad arrivare al momento della diretta della finalissima di lunedì, durante la quale Ilary Blasi ha chiesto ai due se al termine del reality avrebbero passato la ...

Grande Fratello Vip 3 : Francesca Cipriani e Lisa Fusco contro la moglie di Walter Nudo : Nel corso della puntata di ieri di Pomeriggio Cinque, il programma di infotainment condotto da Barbara d'Urso, l'ex gieffina Francesca Cipriani ha parlato di un episodio in cui è coinvolta e riguardante anche Cèline, la moglie di Walter Nudo (quest'ultimo è attualmente recluso nella casa del Grande Fratello Vip 3): Io sono sempre solidale con le donne, non mi metto mai contro le donne. Per questo mi è dispiaciuto vedere che la moglie di ...

Gf Vip : Lisa Fusco in riunione col telefono acceso - svelate indicazioni sulle nomination : Lisa Fusco, la prima eliminata di questa terza edizione del Grande Fratello VIP, si è resa protagonista di una gaffe senza precedenti che sta compromettendo sensibilmente la veridicità del reality di Canale 5. La soubrettina si è dimenticata di staccare una diretta Instagram ed ha lasciato il cellulare in collegamento nella sua borsa, mentre partecipava ad una riunione con la produzione del Grande Fratello. In tale video, pertanto, sono stati ...

Barbara d’Urso - retroscena GF Vip svelati da Lisa Fusco? “Che disastro” : Barbara d’Urso interviene sui retroscena svelati inavvertitamente da Lisa Fusco al GF Vip: “Che disastro” Durante la diretta di ieri del Grande Fratello Vip Lisa Fusco si è resa inavvertitamente protagonista di una gaffe, scivolando su una buccia di banana. Oggi Barbara d’Urso commenta ironicamente la vicenda. Ma facciamo un passo indietro e torniamo sulla […] L'articolo Barbara d’Urso, retroscena GF Vip ...

'Quando l'ho fatto la prima volta...'. La faccia della D'Urso? Parla Lisa Fusco - sconcerto a Pomeriggio 5 : Rivelazioni al limite dell'assurdo quelle raccontate da Lisa Fusco nella puntata di ieri, lunedì 19 novembre, di Pomeriggio 5 . Nella rubrica ' Gli italiani e la castità ', l'ex gieffina ha voluto ...

Barbara d’Urso alle nozze di Lisa Fusco - che svela : “Non sono vergine” : Lisa Fusco si sposa, ma senza abito bianco: “Non sono più vergine” Barbara d’Urso non ha mai nascosto di amare i matrimoni. Infatti, durante Pomeriggio 5, spesso ne sono avvenuti alcuni in diretta e probabilmente c’è ne sarà un altro da mostrare al pubblico del piccolo schermo. Quale? Quello di Lisa Fusco. A rivelarlo è stato la diretta interessata sulle pagine di Nuovo, la rivista diretta da Riccardo Signoretti. ...

