L' Inter sospende Radja Nainggolan per motivi disciplinari

L'Inter sospende Nainggolan : Radja Nainggolan è stato sospeso momentaneamente dall'attività agonistica per motivi disciplinari : lo comunica con una nota L'Inter annunciando di aver anche multato il giocatore nerazzurro. Radja ...

Calcio : l'Inter sospende Nainggolan : 14.30 l'Inter ha deciso di sospendere Radja Nainggolan. Il club nerazzurro ha pubblicato un comunicato sul suo sito ufficiale in cui annuncia la sospensione dall'attività agonistica del centrocampista belga per "motivi disciplinari". Probabile un ritardo alla seduta di allenamento che dovrebbe costare al giocatore anche una multa. Nainggolan di certo salterà la sfida con il Napoli, big match del 18° turno di serie A, in programma il 26 ...

Repubblica Ceca - l’Ue sospende i fondi all’azienda del premier Babiš : “Conflitto di Interessi - restituisca quelli ricevuti” : E’ il primo ministro, ma è stato il fondatore e ha ancora voce in capitolo sui bilanci del gigante ceco dell’agroalimentare che da anni prende fondi europei per l’agricoltura: 84 milioni nel solo 2017. Lui, Andrej Babiš, capo del governo della Repubblica Ceca, nega ma ora il Parlamento Europeo ha chiesto alla Commissione di “sospendere tutti i finanziamenti dell’Ue destinati al gruppo Agrofert fino al completamento ...

Barbara D'Urso sospende l'Intervista a Paola Caruso dopo una crisi d'ansia della ex bonas : crisi di ansia per Paola Caruso oggi a Domenica Live, dove era ospite di Barbara D'Urso per raccontare cosa è successo tra lei e l'ex compagno nonché padre del bimbo che aspetta. Incinta di sette mesi e reduce dall'esperienza a Pechino Express, Paola è stata al centro del Gossip in questi ultimi giorni per un piccolo incidente che l'ha costretta ad operarsi d'urgenza al naso. Ospite del talk domenicale Paola, ripercorrendo quanto successo negli ...

Caos all'Interno del CIO : sceicco del Kuwait accusato in Svizzera si autosospende : sceicco del Kuwait accusato in Svizzera: si autosospende da membro del CIO. Sospettato di avere fabbricato 'fake news' contro due funzionari del suo Paese Ahmad Al-Fahad Al-Sabah si è autosospeso a ...