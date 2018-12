Liga | Leganes-Siviglia 1-1 | Ben Yedder pareggia al 91'

Liga : il Siviglia si salva a Leganés - Valencia ok al 94' : Al cardiopalma le due sfide della domenica pomeriggio della 17esima giornata di Liga . Siviglia subito sotto con il Leganés e in dieci per più di un tempo, rosso a Vazquez,, ma capace di trovare l'1-1 ...

Pronostico Celta Vigo vs Leganes - La Liga 14-12-2018 e Analisi : La Liga, 16^ giornata, Analisi e Pronostico di Celta Vigo-Leganes, venerdì 14 dicembre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.Celta Vigo-Leganes, venerdì 14 dicembre. In Galizia sono pronte ad affrontarsi nell’anticipo della sedicesima giornata di Primeira Division. Una sfida interessante, tra due compagini che hanno cominciato male il campionato ma in ripresa nelle ultime giornate dal punto di vista dei risultati. Calcio ...

Pronostico Leganes vs Alaves - La Liga 23-11-2018 e Analisi : La Liga, 13^ giornata, Analisi e Pronostico di Leganes-Alaves, venerdì 23 novembre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.Leganes-Alaves, venerdì 23 novembre. Al Estadio Municipal de Butarque riparte La Liga con l’anticipo della tredicesima giornata. Analisi e Pronostico della partita.Come arrivano Leganes e Alaves?Dopo un pessimo avvio di campionato il Leganes è in crescita: non perde da due giornate dove ha totalizzato due ...