Libia | report Onu raccoglie testimonianze di 1300 migranti torturati | “Sparano a chi non

(Di domenica 23 dicembre 2018) “Inodiano le persone di colore. Ci trattano come schiavi e animali. Veniamo arrestati senza motivo e, una volta che veniamo incarcerati, o usciamo dopo aver pagato molti soldi o moriamo lentamente”. Quella di questo giovane nigeriano rimpatriato è solo una delleraccolte nell’ultimosulla situazione umanitaria deiinpubblicato dalla missione delle Nazioni Unite nel Paese nordafricano. Migliaia di racconti di chi è sopravvissuto, di chi è stato rimpatriato, di chi ce l’ha fatta ad attraversare il Mediterraneo e sbarcare in Italia o di chi vive ancora dietro le sbarre di uno di quei centri di detenzione libici che tanto somigliano a dei campi di concentramento.Stupri, omicidi e torture in diretta telefonica a scopo di estorsione sono la normalità nei centri di detenzione perin. Ma non solo, le violenze nei confronti di queste ...