L' esperto | Tsunami causato da frana marina simile a evento Stromboli

Catastrofe in Indonesia - l’esperto : “Tsunami causato da una frana marina - meccanismo simile a quello dello Stromboli” : Anche se è ancora presto per avere dettagli sulle cause precise, lo tsunami che in Indonesia ha provocato oltre 200 morti e 800 feriti “non è stato provocato da un terremoto ma da una eruzione vulcanica che ha provocato una frana sul vulcano Krakatau“, ‘figlio’ del vulcano che nel 1800 causo la morte di oltre 30mila persone. A spiegare all’Adnkronos le possibili cause dello tsunami che ha colpito l’Indonesia ...