Le notizie del giorno – Il Real Madrid vince il Mondiale per club

Ultime notizie Roma del 22-12-2018 ore 20 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione Enel studio Giuliano Ferrigno la nave spagnola Open Arms con a bordo più di 300 persone e non ha un porto di sbarco e Malta niggaa l’approvvigionamento è un’emergenza di Natale e l’appello lanciato dallo LG spagnola proactiva che opera con la nave Open Arms la negia riferito di aver salvato 300 migranti su barche in pericolo di naufragio garanti un neonato di due giorni è ...

Ultime notizie Roma del 22-12-2018 ore 19 : 10 : Romadailynews radiogiornale siamo Nuovo appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione ne studio Giuliano Ferrigno il governo pone la fiducia al senato sul maxiemendamento alla manovra e le opposizioni protestano la fiducia dovrebbe arrivare in tarda serata arriva il saldo e stralcio delle cartelle per chi ha difficoltà economica tassazione modello Portogallo per chiamare all’estero Chi è in pensione decide di vivere al ...

Ultime notizie Roma del 22-12-2018 ore 17 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno battute per la manovra del Senato il maxiemendamento è atteso oggi a Palazzo Madama tensione con le opposizioni per gli slittamenti la fiducia dovrebbe arrivare in tarda serata inizio delle votazioni intorno alle 20:00 modifiche e limatura in tutta la giornata prima dell’ufficializzazione del testo da sottoporre al oula una volta Giunto al Ok del ...

Modelli Samsung Galaxy S10 : Edge - Plus e Lite - le ultime notizie : Non è un mistero che il Samsung Galaxy S10 corrisponda al dispositivo del decennale, ed è anche ovvio il produttore asiatico voglia in qualche modo sorprendere l'utenza. Secondo le ultime indiscrezioni, l'azienda sudcoreana ricorrerà nuovamente alla desinenza 'Edge', abbandonata a partire dai Galaxy S8, e procedendo poi per gli S9 (cosa che sembra suggerire potrà anche esserci un modello flat, anche se al momento non si hanno indicazioni in ...

Ultime notizie Roma del 22-12-2018 ore 13 : 10 : Romadailynews radiogiornale trovati dalla redazione in studio Roberta Frascarelli si allungano i tempi per il varo della manovra economica alla camera dopo la Ok del Senato previsto stasera secondo quanto si apprende da fonti di Montecitorio la legge di bilancio sarà l’esame della commissione della camera anche il 27 dicembre per approdare in aula il 28 ed essere varata entro sabato 29 un automobilista rimasto ucciso questa notte in un ...

Ultime notizie Roma del 22-12-2018 ore 12 : 10 : Romadailynews radiogiornale trovati dalla redazione in studio Roberta Frascarelli sindacati chiudono un’altra partita con il Ministero dell’Istruzione la mobilità e contribuiscono a smantellare altri istituti della legge 107 varata dal governo Renzi con alla fine della chiamata diretta da parte del dirigente scolastico e la soppressione della ambito territoriale da cui il preside poteva richiamare i docenti il nuovo accordo sul ...

LONDRA - CARGO ITALIANO DIROTTATO DA MIGRANTI/ Ultime notizie - blitz delle forze speciali britanniche : LONDRA, nave CARGO italiana dirottata da 4 MIGRANTI. Ultime notizie, le forze speciali liberano l'equipaggio senza alcun ferito

Ultime notizie Roma del 22-12-2018 ore 11 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione in studio Roberta Frascarelli apriamo questa edizione con la cronaca coppia di pensionati di 70 anni non si fidava più della banca Monte dei Paschi di Siena nel timore di perdere risparmi aveva deciso di ritirarli è €65000 guadagnati con la fatica di chi è stato operaio e operaio i soldi sono stati rubati dai truffatori che hanno utilizzato il metodo del finto incidente capitato il ...

Ultime notizie Roma del 22-12-2018 ore 10 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio due persone sarebbero state arrestate per i droni su Gatwick il secondo rapporto londinese per grandezza il traffico Lo ha reso noto la polizia voli sospesi ritardi e dirottamenti per i droni che hanno sorvolato lo scalo creando rischi per la sicurezza notevoli disagi per i passeggeri alla vigilia delle vacanze natalizie il maxiemendamento ancora non ...

Ultime notizie Roma del 22-12-2018 ore 09 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio due morti e due feriti è questo il bilancio di un incendio in un appartamento a pannocchia una frazione di Monterchi in provincia di Arezzo le vittime sono due anziani mentre le persone ferite sono due donne di 27 56 anni che sono state trasportate all’ospedale di Sansepolcro in codice giallo secondo una prima ricostruzione le fiamme sono divampate ...