LE FESTE DI DICEMBRE NEL MONDO Un ' orso' per Natale | dalla Romania al tuffo ' polare' in

Google celebra tutte le FESTE di dicembre - non solo il Natale : Roma, 23 dic., askanews, - Non solo Natale, nel mese di dicembre ci sono molte altre feste nel mondo. A ricordarcelo è Google con uno specifico doodle. Ecumenico, globale e locale, per niente sovranista, per non scontentare nessuno. Ricordando quindi che quest'anno l'importante festività ...

Previsioni astrologiche della settimana dal 24 al 30 dicembre : FESTE al top per Scorpione : È arrivata anche l'ultima settimana del mese di dicembre. Scopriamo quali sono le Previsioni della settimana di Natale e dei giorni che precedono l'arrivo del nuovo anno. Di seguito, amore, lavoro e salute del periodo compreso tra lunedì 24 e domenica 30 dicembre. Oroscopo della settimana di Natale Ariete: con Mercurio nel segno, vivrete un buon momento a livello sentimentale. Non mancheranno giornate ricche di emozioni. È il momento giusto di ...

Google - il doodle sulle FESTE di dicembre nel mondo - : Il colosso di Mountain View invita i suoi utenti a guardare oltre la propria cultura verso le celebrazioni più lontane. Il messaggio: "In qualunque modo decidiate di festeggiare questa allegra ...

Le FESTE di dicembre nel mondo : Come ogni anno, Google fa gli auguri di buone feste ai suoi utenti con un doodle: quest'anno ci invita a scoprire le altre feste oltre al Natale

Le FESTE di dicembre nel mondo : “Joy to the world!” - ecco il doodle di Google : “Joy to the world!“: Google dedica oggi 23 dicembre un doodle alle Festività 2018, ed in particolare celebra “Le feste di dicembre nel mondo“. “Durante questo periodo, le persone in tutto il mondo si riuniscono per condividere risate, luce, e festeggiamenti – tutti accompagnati dalle canzoni della stagione. In qualunque modo decidiate di festeggiare questa allegra stagione, non vi auguriamo altro che gioia e ...

Sgarbi : "Le tombolate mi fanno c****e. Non FESTEggio Natale : io sono nato maggio - il 25 dicembre è nato qualcun altro" : Vittorio Sgarbi senza freni durante l'intervista radiofonica rilasciata a Rai Radio2, durante la trasmissione "I Lunatici" condotta da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio. In particolare, Sgarbi ha raccontato il suo rapporto con il Natale.Io e il Natale? sono nato l'8 maggio del '52, quindi non mi riguarda. Il 25 dicembre è nato un altro, io non festeggio il 25 dicembre, che Gesù sia una figura simbolica non è un buon motivo ...

Ascolti Tv venerdì 14 dicembre 2018. Conti fa diventare il Natale d'oro Zecchino e Raiuno FESTEggia : Ascolti di venerdì 14 dicembre 2018. La prima serata è stata vinta da Rai1 e Carlo Conti con Un Natale d'oro Zecchino , circa 3,7 milioni di spettatori e il 18% di share,. Secondo posto per Canale 5 e ...

13 dicembre - si FESTEggia Santa Lucia : tutto quello che dovete sapere sulla notte più lunga : Ci sono anche diversi Paesi nel mondo che la celebrano in questo giorno, compresa la secolarizzata Svezia. Santa Lucia: la storia della vita ed i miti La storia religiosa di Lucia, giovane di ...

8 dicembre : in questo giorno gli antichi romani FESTEggiavano il dio Tevere : L’8 dicembre è una festività particolarmente sentita dal mondo cristiano: in questo giorno si celebra il concepimento senza peccato della Vergine Maria. Ma si tratta di un giorno molto particolare anche nel calendario pagano: oggi, infatti, gli antichi romani festeggiavano il temutissimo dio del fiume Tevere, Tiberio.Continua a leggere

