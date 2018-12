Le cartoline di Natale di El | per tutti i gay rifiutati dalle famiglie

vanityfair

(Di domenica 23 dicembre 2018) Quando El, ventenne del Devon, ha fatto coming out, la sua famiglia le è stata vicina. Ma nonsono così fortunati. Per questo lei ha deciso di scrivere, ogni anno, una cartolina dia tutte le persone che non vengono accettate dalla famiglia a causa della loro sessualità.Lo fa per ricordare a quei ragazzi che non sono soli, che qualcuno è disposto ad aiutarli ad affrontare le loro difficoltà. «Ho fondato il Rainbow Cards Project, un’associazione che supporta le persone Lgbt a cui i parenti hanno smesso di mandare ledi auguri da quando hanno fatto coming out. Ci sono persone che sono state cacciate di casa, altre che non hanno contatti con le loroda decenni. Ci sono trans che non sono mai stati chiamati con il loro nome».Per il suo progetto, El, che ha diverse patologie, ha bisogno del sostegno della famiglia. Quando ha fatto coming out, «io ...