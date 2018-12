L’amore Strappato | La Nuova Fiction con Sabrina Ferilli!

Sabrina Ferilli in manette per fiction : “L’amore strappato” si gira a Ostia : Sabrina Ferilli in manette ma per fiction, questo è il risultato di questa giornata di set in quel di Ostia per la nuova fiction di Canale 5, L'Amore strappato. Secondo quanto riporta ilfaroonline.it sembra che la scena principale della giornata sul set si sia svolta sul lungomare Paolo Toscanelli e abbia visto l'attrice romana rischiare l'arresto da parte dei Carabinieri per la sua protesta al grido di “Non me ne vado via se non mi ridate mia ...