L’Amica Geniale | Quale è il Significato del Finale?

L’Amica Geniale in dvd in edicola dopo il trionfo in tv - a marzo 2019 le riprese della seconda stagione : dopo il record d'ascolti della prima stagione, in attesa della seconda che sarà girata già a partire dai prossimi mesi, chi vorrà potrà collezionare e rivedere L'Amica Geniale in dvd, oltre che in streaming su Raiplay fino al 2 gennaio 2019. Dal 19 dicembre, ogni mercoledì per 8 settimane con il quotidiano LaRepubblica, è in edicola un dvd per ciascun episodio della serie di Saverio Costanzo, che si è appena conclusa con dati trionfali su ...

L’Amica Geniale - confermata la seconda stagione della fiction Rai e Hbo : Hbo, la Rai e lo stesso regista confermano la seconda stagione de L’amica geniale, la fiction che è già un successo con un esordio da 7 milioni di telespettatori. Lo annunciano Casey Bloys, presidente di Hbo Programming, e Fabrizio Salini, ad della Rai. La prima stagione della serie da otto episodi è stata tratta dall’omonimo bestseller di Elena Ferrante, primo volume della saga in quattro parti pubblicata negli Stati Uniti da Europa ...

Anticipazioni L’Amica Geniale 2 : Elena tradita cambia vita : La seconda stagione de L’amica geniale si farà. L’ultima puntata, andata in onda martedì scorso, ha riscosso un enorme successo di pubblico e Rai e HBO hanno annunciato la seconda stagione che sarà tratta dal romanzo di Elena Ferrante “Storia del nuovo cognome”, secondo libro della misteriosa autrice a cui ne seguono altri due che raccontano la vita di Elena e Lila fino alla vecchiaia. Che cosa vedremo nella seconda serie de L’amica geniale e ...

L’Amica Geniale - altra scena censurata dalla Rai : il nudo integrale di Lila su Timvision : Ci risiamo. Anche in occasione dell’ultima puntata de L’amica geniale andata in onda martedì 18 dicembre e che ha chiuso con grande successo di pubblico sfiorando i 7 milioni di telespettatori, la Rai ha deciso di censurare una scena. Era già successo durante il sesto episodio, quando la tv di Stato decise di non mostrare per intero il momento della violenza sessuale ai danni di Lenù. Questa volta, invece, la censura ha colpito un ...

L’Amica Geniale - su Timvision la scena di violenza censurata dalla Rai : La censura colpisce L’amica geniale. La serie tratta dal libro di Elena Ferrante è stata oggetto di alcune modifiche nella puntata in onda martedì 11 dicembre su Rai1 che ha confermato il gradimento del pubblico sfiorando i 7 milioni di telespettatori. Nel secondo dei due episodi in programma, intitolato L’isola, Elena subisce violenza da parte di Donato Sarratore. Sul finire della sua vacanza a Ischia, infatti, la giovane conosce il ...

L’Amica Geniale – Quarta e ultima puntata di martedì 18 dicembre 2018 – Trama - anticipazioni. : Dopo l’amplein di ascolti delle prime tre puntate, con una media di circa 7 milioni di telespettatori e oltre il 30% di media di share, questa sera su Raiuno appuntamento con l’ultimadelle quattro puntate de l’Amica Geniale, tratta dai best seller di Elena Ferrante. La fiction narra il racconto dell’amicizia tra due donne, Elena e […] L'articolo L’amica Geniale – Quarta e ultima puntata di martedì 18 dicembre 2018 – ...

L’Amica Geniale - scena di nudo integrale censurata. Ma ecco come vederla : Non v’è dubbio che ‘L’Amica geniale’ sia il fenomeno televisivo del 2018. I dati di ascolto parlano chiaro: la serie tv di Saverio Costanzo tratta dal bestseller di Elena Ferrante ha letteralmente conquistato gli italiani, diventando uno dei recenti prodotti del nostro piccolo schermo più amati dal pubblico. Episodio dopo episodio (otto in tutto), ‘L’Amica geniale’ ha collezionato un successo straordinario dietro l’altro e ovviamente gli ultimi ...

Finale con il botto per L’Amica Geniale ma tanta delusione per l’ultima puntata : “il cliffhanger dov’è?” : Chi si aspettava un'ulteriore impennata negli ascolti si sbagliava visto che il Finale de L'Amica Geniale ha chiuso in pari con il resto della stagione con un ottimo 30% di share e poco meno di 7 milioni. Nonostante tutto, questo è un successo. Nessuna fiction è riuscita a fare tanto, soprattutto in quest'ultimo periodo tenendo alto il livello e permettendo al pubblico che ha seguito la prima puntata di rimanere fino alla fine e di rimanere ...

‘L’Amica geniale’ - è successo alla fine della fiction. Pubblico scatenato : Un successo che forse in pochi si sarebbero aspettati. E invece ‘L’amica geniale’, la fiction basata sui libri di Elena Ferrante, ha conquistato tutti. Per rendersi conto di quale fenomeno sia basta dare una sguardo ai dati auditel di ieri quando è andata in onda l’ultima puntata. La serie ha chiuso chiude con 6.699.000 spettatori e uno share pari al 28.7% staccando tutti gli altri. Su Canale 5 Una Tata Magica ha fatto registrare 2.257.000 ...

L’Amica Geniale - Rai 1 censura il nudo integrale di Lila : Martedì sera sono andati in onda su Rai 1 gli ultimi due episodi della serie tv L’Amica Geniale, che ha chiuso la prima stagione con il 30% di share e quasi 7 milioni di spettatori. Un successo che è stato accompagnato però anche dalle polemiche per due scene censurate dalla Rai: dopo quella della violenza sessuale subita da Lenù nel sesto episodio, c’è stato infatti un nuovo caso, con la cancellazione del nudo integrale di Lila ...