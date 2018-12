La terza guerra mondiale? Spunta quasi ogni anno E c' è chi ha previsto l' inversione dei

World War 3 : la terza guerra Mondiale di The Farm 51 approda in Accesso Anticipato : Per chi ha amato i primi Battlefield, quelli ancora pseudo realistici ed impacciati nei movimenti, come un soldato carico di equipaggiamento dovrebbe essere, beh vi è una buona notizia, per quanto l'ultima parola spetti sempre e solo al videogiocatore, riporta Rockpapershotgun.World War 3 è uno sparatutto in prima persona che dai Battlefield si è ispirato, ma non assomiglia molto ai Battlefield di oggi, piuttosto ha preso spunto da quelli ...