La sanità per come la conosciamo c’è da meno di 40 anni : Il Servizio sanitario nazionale fu istituito con una legge del 23 dicembre 1978, ma ci volle tempo perché fosse messo in piedi (e ancora oggi ha diversi problemi)

Record napoletano per la sanità italiana - rimosso carcinoma con una tecnica innovativa : E' un primato tutto napoletano quello realizzato dall'equipe medica dell'Ospedale del Mare che, per la prima volta in Italia, ha sperimentato una tecnica innovativa mai applicata fin'ora. L'intervento ...

Infermieri ma col master : in arrivo 90 corsi di specializzazione per laureati in Professioni sanitarie : Già dal 2019, l’offerta formativa degli atenei per creare Professionisti con competenze più moderne. In futuro, per esempio, l’ecografia cardiaca sarà effettuata da tecnici usciti da uno di questi percorsi

sanità - il 25 gennaio medici in sciopero contro la manovra : “Risposte deludenti alle richieste della categoria” : I medici del Servizio Sanitario Nazionale hanno annunciato un nuovo sciopero per il prossimo 25 gennaio e una seconda giornata di mobilitazione “entro la prima settimana di febbraio” per ribadire “la bocciatura alla legge di bilancio 2019“, sottolineando che “la protesta si rende necessaria a fronte delle deludenti risposte alle richieste della categoria”. A darne notizia è l’Intersindacale, che ...

sanità - in 214 stabilizzati a Sassari. Arru : 'Risultato storico per i lavoratori' - Sardiniapost.it : 'Sassari: risultato storico'. Lo scrive su Facebook l'assessore regionale alla Sanità, Luigi Arru , per commentare le 241 stabilizzazioni nell'Azienda ospedaliero-universitaria. 'Correggiamo scrive l'...

Altre due dimissioni nell’Istituto Superiore di sanità - il ministro Grillo : “Mai interferito con la loro attività” : “Mai alcun atto di questo governo, a partire da quelli del mio ministero, ha interferito nelle attività dell’Istituto Superiore di Sanità, né condizionato l’indirizzo programmatico o scientifico. Mai i ricercatori dell’Iss, il personale o i dirigenti hanno ricevuto pressioni rispetto al loro operato, né mai io come ministro sono intervenuta per portare condizionamenti o ingerenze di alcun genere”. E’ il ...

Altre tre uscite dall'Istituto superiore di sanità - Grillo infuriata : Dopo le dimissioni del presidente Ricciardi lasciano Giuseppe Remuzzi, del cda, Armando Santoro e Francesco Vitale del comitato scientifico. La ministra: "Non abbiamo mai interferito con il lavoro dell'Istituto. Chi dice il contrario ne risponderà"

Giornata in tenuta per il comparto sanitario italiano - +0 - 48% - : Si muove in territorio positivo l' indice delle aziende sanitarie , che prende il via in moderato rialzo rispetto alla vigilia, performando molto meglio del comparto sanitario dell'Area Euro che dà ...

A fine anno Walter Ricciardi si dimetterà da presidente dell’Istituto Superiore di sanità : Il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, Walter Ricciardi, ha annunciato le proprie dimissioni dall’incarico: non sarà più a guida dell’Istituto a partire dall’inizio del prossimo anno. Ricciardi ha comunicato le sue intenzioni con una lettera alla ministra della Sanità, Giulia