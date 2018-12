“La prima volta” – Le storie della dodicesima puntata di domenica 23 dicembre 2018. : Archiviato l’insuccesso di domenica In della scorsa stagione, Cristina Parodi è tornata in onda alla domenica pomeriggio, proprio al termine del suo ex contenitore domenicale, con un nuovo programma, La prima volta, andando ad occupare la fascia oraria che va dalle 17:35 alle 18:45 che lo scorso anno era rimasta scoperta e occupata da film. […] L'articolo “La prima volta” – Le storie della dodicesima puntata di domenica 23 dicembre ...

LeBron James e quel retroscena su Michael Jordan : “La prima volta che lo incontrai fu come vedere Dio” : LeBron James racconta un particolare retroscena in merito al suo primo incontro con Michael Jordan: la stella dei Lakers paragone MJ a Dio Da quando LeBron James ha messo piede per la prima volta su un parquet NBA ha dovuto fare i conti con un paragone pesante: quello di avere il talento necessario per essere messo a confronto con Michael Jordan. Un confronto non di certo facile per un ragazzino che la prima volta che vide Michael Jordan ...

“La prima volta” – Le storie della undicesima puntata di domenica 9 dicembre 2018. : Archiviato l’insuccesso di domenica In della scorsa stagione, Cristina Parodi è tornata in onda alla domenica pomeriggio, proprio al termine del suo ex contenitore domenicale, con un nuovo programma, La prima volta, andando ad occupare la fascia oraria che va dalle 17:35 alle 18:45 che lo scorso anno era rimasta scoperta e occupata da film. […] L'articolo “La prima volta” – Le storie della undicesima puntata di domenica 9 dicembre ...

Storica Reggina - Tonino Martino con le lacrime agli occhi a CalcioWeb : “La rete a Torino per la prima promozione in A? E’ il gol di una città intera” : E’ entrato nella storia della città di Reggio Calabria, ha trascinato la Reggina alla prima Storica promozione in Serie A siglando il gol del successo sul campo del Torino, stiamo parlando di Tonino Martino, cuore amaranto e che segue sempre con grande interesse le vicende del club calabrese. Indimenticabili quegli anni, indimenticabile quel gol che ha fatto esplodere una città intera che in massa ha seguito la squadra a tantissimi ...

F1 - Luca di Montezemolo : “La Juventus vincerà la Champions prima che la Ferrari vinca un altro Mondiale” : Luca Cordero di Montezemolo è tornato a parlare della Ferrari e l’ex Presidente non è stato molto tenero nei confronti del team di Maranello durante alcune dichiarazioni concesse alla trasmissione RAI “La politica e il pallone”: “La Juventus vincerà la Champions prima che la Ferrari rivinca il Mondiale di Formula Uno. L’azienda attuale è molto diversa rispetto a quella che io ho lasciato nel 2014, diversa negli ...

Corrado Guzzanti torna al cinema con “La prima pietra” : L’attesa è finita. LA prima PIETRA, commedia che segna il ritorno sul grande schermo di Corrado Guzzanti è ora nelle sale italiane. Un piccolo incidente si trasformerà in qualcosa di molto più grande. Proprio mentre, a scuola, sono tutti in fermento per l’imminente recita di Natale, un bambino musulmano, mentre gioca nel cortile, rompe una finestra con una pietra ferendo il bidello e dando inizio a una serie di colpi di scena. Riuscirà il ...

Corrado Guzzanti torna al cinema con “La prima pietra” : L’attesa è finita. LA prima PIETRA, commedia che segna il ritorno sul grande schermo di Corrado Guzzanti è ora nelle sale italiane. Un piccolo incidente si trasformerà in qualcosa di molto più grande. Proprio mentre, a scuola, sono tutti in fermento per l’imminente recita di Natale, un bambino musulmano, mentre gioca nel cortile, rompe una finestra con una pietra ferendo il bidello e dando inizio a una serie di colpi di scena. Riuscirà il ...

“La prima volta” – Le storie della decima puntata di domenica 2 dicembre 2018. : Archiviato l’insuccesso di domenica In della scorsa stagione, Cristina Parodi è tornata in onda alla domenica pomeriggio, proprio al termine del suo ex contenitore domenicale, con un nuovo programma, La prima volta, andando ad occupare la fascia oraria che va dalle 17:35 alle 18:45 che lo scorso anno era rimasta scoperta e occupata da film. […] L'articolo “La prima volta” – Le storie della decima puntata di domenica 2 dicembre 2018. ...

“La prima volta” – Le storie della decima puntata di domenica 2 dicembre 2018. : Archiviato l’insuccesso di domenica In della scorsa stagione, Cristina Parodi è tornata in onda alla domenica pomeriggio, proprio al termine del suo ex contenitore domenicale, con un nuovo programma, La prima volta, andando ad occupare la fascia oraria che va dalle 17:35 alle 18:45 che lo scorso anno era rimasta scoperta e occupata da film. […] L'articolo “La prima volta” – Le storie della decima puntata di domenica 2 dicembre 2018. ...

Arriva la “cometa di Natale” 46P/Wirtanen : ecco “La prima FOTO scattata dalla Sicilia” : La “cometa di Natale” 46P/Wirtanen risplende nel cielo di fine novembre: un assaggio prima del 16 dicembre, quando passerà a soli 11,5 milioni di km dalla Terra. Il prossimo 12 dicembre raggiungerà invece il perielio, il punto più vicino al Sole lungo la sua orbita. La cometa è relativamente giovane: è stata scoperta nel 1948 dall’astronomo Carl A. Wirtanen e ha un periodo di 5 anni (ogni 5 anni si avvicina al Sole, rendendosi ...

“La sindrome” film di Antonio Zappalà - pronti per la prima : Un film verità che senza filtro racconta la realtà dei soggetti affetti da condizionamento mentale. “La sindrome” arriva dritta come

“La terra è piatta - i dinosauri non sono mai esistiti e prima di noi c’erano i Giganti” : le esilaranti teorie dei terrapiattisti : “Il pianeta terra non è una sfera, la terra non è tonda, ma è piatta“. Queste sono solo alcune delle teorie dei cosiddetti terrapiattisti, ovvero una sorta di setta che conta adepti in tutto il mondo e che, in una sola ora di convegno, è in grado di smontare secoli di sapere umano, di scienza e di verità ormai conclamate. Ma andiamo con ordine, perché sapere quali siano le loro esilaranti teorie è davvero curioso, se non altro per ...

“La prima volta” – Le storie della nona puntata di domenica 25 novembre 2018. : Archiviato l’insuccesso di domenica In della scorsa stagione, Cristina Parodi è tornata in onda alla domenica pomeriggio, proprio al termine del suo ex contenitore domenicale, con un nuovo programma, La prima volta, andando ad occupare la fascia oraria che va dalle 17:35 alle 18:45 che lo scorso anno era rimasta scoperta e occupata da film. […] L'articolo “La prima volta” – Le storie della nona puntata di domenica 25 novembre 2018. ...

Casamonica - ruspe in azione per la demolizione delle ville abusive. Raggi : “La prima resa inagibile - poi tocca alle altre” : È iniziata la demolizione delle ville abusive dei Casamonica, nel quartiere Quadraro, dopo lo sgombero di ieri. La prima abitazione è stata resa inagibile, passaggio preliminare per la rimozione. Sul posto, anche la sindaca di Roma, Virginia Raggi. L'articolo Casamonica, ruspe in azione per la demolizione delle ville abusive. Raggi: “La prima resa inagibile, poi tocca alle altre” proviene da Il Fatto Quotidiano.