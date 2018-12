La polizia uccide Sota | il cane di un senzatetto | perché abbaiava Proteste a Barcellona 

Mamma spara e uccide figlia 14enne : arrestata/ Adolescente aveva chiamato la polizia per lite tra i genitori : Mamma spara e uccide figlia 14enne : arrestata . La ragazza aveva chiamato la polizia dopo una violenta lite tra i genitori scaturita in casa.

Uccide il marito nel sonno poi chiama il 118 : la polizia arresta anche due figli. I vicini : «Liti continue» : Un giallo dai contorni ancora tutti da definire si è svolto durante la notte a Palermo in un'abitazione di in via Falsomiele. Una donna, Salvatrice Spataro, ha ucciso il marito , Pietro...

Austria - famiglia di nobili sterminata : conte uccide padre - madre e fratello - polizia : forse per motivi di denaro : Triplice omicidio nella nobiltà Austria ca. La Polizia ha arrestato il conte Anton von Goess , di 54 anni, per l'omicidio del padre , conte Ulrich von Goess, di 92 anni, della madre , Margherita Cassis ...

Usa - polizia uccide per errore un 21enne di colore : scambiato per l'attentatore del black friday : La polizia di Birmingham, in Alabama, è in piena bufera dopo la morte di un 21enne di colore ucciso venerdì sera da un agente che, vedendolo con un'arma in mano, lo aveva scambiato per il responsabile ...