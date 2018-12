La manovra del cambiamento si avvicina al traguardo | ecco tutte le novità

Le 28 misure della manovra che ci riguardano di più : RIMBORSO PER I RISPARMIATORI TRUFFATI I risparmiatori truffati coinvolti nelle liquidazioni bancarie degli ultimi anni potranno rivolgersi direttamente al ministero dell'economia per ottenere il ...

In manovra tagli alle pensioni d'oro - paletti per le assunzioni nella P.a. 'saldo e stralcio' delle cartelle : Nel 2019 il fondo istituito presso il ministero dell'Economia ammonta dunque a 740 milioni di euro , contro i 2.750 della versione originaria, , nel 2020 passa a 1.260 milioni , da 3.000 milioni, e ...

Di Maio : 'Troppe balle di Natale'. E pubblica il 'vero-falso' della manovra : Di Maio fa il bis e dopo l'elenco delle 'cose fatte' di alcuni giorni fa rilancia pubblicando su Instagram una tabella con il ' vero ' e il ' falso ' che secondo il vicepremier è stato detto e ...

manovra - Giorgia Meloni : 'Il taglio del contributo pubblico all'editoria è un suicidio del governo' : Caro direttore, come giustamente sottolinea da giorni Libero , questa Manovra economica sconclusionata, tutta tasse e dilettantismo, contiene una vera e propria follia nella follia . Mi riferisco al ...

manovra - Salvini 'Do voto 7 - è solo l inizio del percorso'. E Di Maio ripubblica la lista delle cose fatte : Al Pd, che ha intenzione di fare ricorso alla Consulta, dice: 'Ieri siamo stati in aula fino alle 3 di notte e sentire dare lezioni di buona economia e di italianità da chi ha portato l'Italia a ...

manovra - il vicepremier Di Maio su Facebook sfida le critiche col test del 'Vero-Falso' : Il ministro del Lavoro mostra sui social cosa davvero contiene la Manovra del governo a guida Conte e cosa no. sfidando gli italiani scettici ad affrontare il test.

Nella notte il sì del Senato alla manovra. Protestano le opposizioni. Pd : “Faremo ricorso” : Il giorno della manovra in Senato è un giorno lunghissimo. Si trascina fino alla notte, quando il governo, alle due e mezza passate, incassa la fiducia: 167 sì, 78 no, 3 astenuti. «La vittoria del popolo» esultano dai banchi della maggioranza. Ma è un’approvazione sofferta, al di là dei numeri finali. La maggioranza e il governo sono costretti a co...

Battaglia in Senato prima del sì alla manovra. Dal 27 dibattito alla Camera : L'Aula alle 3 del mattino ha dato il via libera alla Legge di bilancio: 167 voti favorevoli, 78 i contrari con il Pd che si astiene annunciando il ricorso alla Consulta. 'Orgogliosi di quello che ...

manovra - proroga delle concessioni balneari. La denuncia dei Verdi 'Svendono alle lobby anche le ultime spiagge libere' : ROMA - La legge di Bilancio appena approvata al Senato mette seriamente a rischio le spiagge italiane. Il grido di allarme arriva da Angelo Bonelli , dirigente storico dei Verdi italiani che ha ...

Cosa non cambia rispetto al passato nella manovra del "governo del cambiamento" : Parla di "disastro per il Paese" il Pd, mentre dal M5s esultano per una manovra che "investe nei cittadini che hanno pagato...

Le 28 misure della manovra che ci riguardano di più : Il 'saldo e stralcio', ovvero il nuovo condono per chi è in difficoltà economica, la nuova clausola con gli aumenti Iva, i tagli ai fondi del reddito di cittadinanza e di quota 100 per le pensioni, la web tax, i finanziamenti e l'esercito in campo per fronteggiare l'emergenza buche a Roma e la proroga di 15 anni delle concessioni balneari. Così cambia la manovra, corretta fino all'ultimo, dopo un ...

Ncc - il regolamento stralciato dalla manovra diventa un decreto del governo. I conducenti : “Mattarella non firmi” : stralciato dalla manovra, è diventato un apposito decreto varato dal consiglio dei ministri nella notte. Il regolamento per gli Ncc (noleggi con conducente) è oggetto di un provvedimento del governo che contiene “disposizioni urgenti in materia di autoservizi pubblici non di linea”. Così il governo ha cercato di disinnescare le proteste esplose nella giornata di sabato con tassisti pronti a bloccare le città e conducenti Ncc che ...

Vi svelo il frutto avvelenato della manovra rimaneggiata dal governo : Che cosa nasconde la manovra finanziaria del governo dopo la trattativa con Bruxelles. Il commento di Mario Seminerio, curatore del blog Phastidio.net La legge di bilancio per il 2020 partirà, come ...