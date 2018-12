agi

: La girandola degli allenatori nel tennis femminile - contribuenti : La girandola degli allenatori nel tennis femminile - zazoomblog : La girandola degli allenatori nel tennis femminile - #girandola #degli #allenatori #tennis -

(Di domenica 23 dicembre 2018) Il tourbillon che si è creato al vertice deldonne, con Serena Williams più vulnerabile che mai e tantissimo equilibrio fra le “top ten” - otto vincitrici diverse negli ultimi otto Slam - ha trasformato il consueto valzerin una autentica: frenetica, veloce e cieca. Quanto il gioco moderno, dominato da tante violente botte da fondocampo e poca tattica e pensiero.Cominciamo dalla Numero 1, la pièveloce romena Simona Halep è stata abbandonata da Darren Cahill, col pedigree di guida tecnica di Andre Agassi e Lleyton Hewitt. L’ex pro australiano aveva già detto no a Roger Federer per motivi familiari, ora rinuncia per crescere i figli. Ma magari risponderà al prossimo SOS dell’alunna.Angelique ci ripensa Idee divergenti, un inizio di stagione deludente, una richiesta di ...