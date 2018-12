La felicità del nonno quando vede la nipote

Salvini canta “Nel Sole” e “felicità” con Al Bano - la performance canora del ministro è imbarazzante : “Ho provato a cantare Nel Sole e Felicità, anche se con risultati molto migliorabili”. E’ lo stesso ministro Matteo Salvini a bocciare la performance canora che lo ha visto protagonista assieme ad Al Bano “Lo ringrazio per la visita – ha detto ancora Salvini -, orgoglioso che l’Italia abbia in lui un amatissimo ambasciatore della musica e del bel canto in tutto il mondo” L'articolo Salvini canta “Nel ...

Dieta della dopamina o della felicità per dimagrire mangiando : esempio : La Dieta della dopamina o della felicità può far dimagrire mangiando determinati alimenti che aumentano l'ormone del benessere. esempio menù

Aruba : viaggio nella piccola isola della felicità caraibica in 14 mosse : 1. Le spiagge da sogno1. Le spiagge da sogno2. I resort lussuosi 3. I Flamingos4. I murales di San Nicolas5. La vita notturna6. Il carnevale Arubano7. Lo snorkeling fra i relitti sommersi8. Le occasioni romantiche9. Le escursioni 10. Le spa11. Il pescato del giorno12. Gli Arubani11. Lo sport14.L’Aloe11. Le celebritiesÈ nel Mar dei Caraibi ma dista solo poche miglia dalle coste del Venezuela, il suo re è il sovrano olandese, perché dopo aver ...

Si chiama Psoas ed è il "muscolo della felicità". Ecco perché allenarlo fa bene a mente e corpo : Sono in pochi a conoscere lo Psoas, un muscolo dal ruolo cruciale poiché responsabile dei problemi lombari, ma anche perché il suo benessere concorre alla nostra serenità psicologica. Infatti, se un paziente è triste, il posturologo è in grado di dedurlo dalla curva lombare: se accentuata vuol dire che lo Psoas sta soffrendo, e che il nostro umore lo sta facendo insieme a lui.Per questo motivo, nello yoga lo ...

Come allenare lo Psoas - il muscolo della felicità : Il guerrieroYoga: allenare lo Psoas, il muscolo della felicitàIl piccioneL'evoluzione dell'asana del PiccioneL'AlberoIl triangoloIl cobraSe siamo tristi, il posturologo lo capisce subito, gli basta guardare la curva lombare. Quando è troppo accentuata vuol dire che lo Psoas è sofferente, e con lui anche noi. Non a caso, nello yoga è chiamato «muscolo dell’anima» e gli viene riservato un trattamento d’onore con esercizi ad hoc. «È un muscolo ...

Nichi Vendola - la felicità dopo la paura : le foto inedite del figlio Tobia : Lo scorso ottobre la notizia aveva fatto saltare tutti sulla sedia: Nichi Vendola ha avuto un infarto. L’ex presidente della regione Puglia ed ex leader di Sinistra, Ecologia e Libertà si era poi ripreso facendo tirare un sospiro di sollievo a tutti. Adesso, a due mesi dal pericolo scampato, Nichi Vendola è tornato a farsi vedere in compagnia del compagno e del figlio con il quale ha qualcosa di speciale da festeggiare. “Tobia è sempre stato mio ...

Pensioni : la formula della felicità? : ... in grado di combinare pratiche efficaci con esperienze Pensionistiche gratificanti provenienti da tutto il mondo -, ha dichiarato Antonio Iaquinta, responsabile clientela istituzionale di State ...

Fil Fest - a Catania la quarta edizione del Festival della felicità interna lorda : Un tema ampio, che sarà affrontato in varie declinazioni nel corso di incontri, dibattiti, laboratori e spettacoli che coinvolgono la città e la collettività con una serie di iniziative dal basso. Il ...

Costanza Caracciolo e Christian Vieri genitori : «La vera essenza della felicità» : La gravidanza di Costanza CaraccioloLa gravidanza di Costanza CaraccioloLa gravidanza di Costanza CaraccioloLa gravidanza di Costanza CaraccioloLa gravidanza di Costanza CaraccioloLa gravidanza di Costanza CaraccioloLa gravidanza di Costanza CaraccioloLa gravidanza di Costanza Caracciolo«Benvenuta, Stella». La felicità di Christian Vieri, 45 anni, e Costanza Caracciolo, 28, sta nel dare il «ben arrivata al mondo» alla loro prima figlia, una ...

Gianni Morandi : la felicità del cantante per il nipote che si è laureato : Grande felicita per il cantante Gianni Morandi che proprio ieri, sulla propria pagina di Instagram, ha mostrato la propria soddisfazione per il fatto che il nipote Paolo Antonacci si è laureato in Scienze della Comunicazione allo Iulm di Milano. Morandi ha sottolineato l'orgoglio per l'importante traguardo raggiunto dal ragazzo attraverso questo post: "Mio nipote Paolo Antonacci oggi è dottore"....Continua a leggere

“I nostri sogni di bambini su quel treno della felicità” : Li chiamavano treni della felicità, erano carichi di bambini che dalla miseria delle città più devastate dalla guerra venivano portati lontano, nelle zone del nord Italia meno toccate dal conflitto, soprattutto in Emilia e in Toscana. Vennero ospitati da famiglie del posto per pochi mesi, ma in diversi casi quei soggiorni si prolungarono fino a qua...

«Mi dispiace - senza Romina non è felicita» - Al Bano criticato per il video del concerto a Mosca : Che Al Bano e Romina siano nell’immaginario collettivo la coppia più bella del mondo è assodato, tuttavia le esigenze personali dell’artista di Cellino San Marco e quelle dell’ex moglie spesso non coincidono così capita che a Mosca durante un concerto gremito di fan, il Carrisi si sia esibito senza la sua storica spalla e abbia deluso le aspettative. Al posto dell'ex moglie, nelle immagini appare un'altra cantante che intona le note dello ...

M5S - Giulia Grillo è diventata mamma : felicitazioni 'social' del premier Conte : Giuseppe Conte ha indirizzato un tweet al ministro della salute: "Un abbraccio di cuore alla neomamma e benvenuto al mondo...