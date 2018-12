Juventus | Ronaldo esulta sui social | “vittoria molto importante | ben fatto squadra”

Juventus - le pagelle : Cristiano Ronaldo super - Alex Sandro onora il rinnovo : TORINO - Le pagelle della Juventus che ha battuto la Roma nell'ultimo posticipo della 17esima giornata di Serie A allo Stadium: SZCZESNY 6,5 Il meglio al 90', quando vola all'incrocio su capocciata di ...

Live Juventus-Roma 0-0 c'è Schick contro Cristiano Ronaldo : Va in scena nel posticipo delle ore 20.30 il big match in programma nella 17a giornata di Serie A, Juventus - Roma. I bianconeri non sembrano conoscere ostacoli in questa prima metà del...

Juventus-Roma live dalle 20.30 : c'è Schick contro Cristiano Ronaldo : Va in scena nel posticipo delle ore 20.30 il big match in programma nella 17a giornata di Serie A, Juventus - Roma. I bianconeri non sembrano conoscere ostacoli in questa prima metà del...

Mendes su Ronaldo : “Voleva a tutti i costi la Juventus” : L’agente di Cristiano Ronaldo, il potentissimo Jorge Mendes, ai microfoni di Rai Sport ha spiegato le dinamiche che hanno portato il 5 volte Pallone d’Oro alla Juventus. La trattativa – dice Mendes – partì a gennaio, tra lo scetticismo generale: “A gennaio 2018 io e le poche persone che sapevano cosa stesse accadendo pensavamo che sarebbe stato molto difficile portare Cristiano Ronaldo alla Juventus. Però ...

Juventus - l’effetto Cristiano Ronaldo colpisce ancora : firmato un contratto milionario con Adidas - le cifre dell’accordo : La Juventus rinnova e modifica i termini della partnership commerciale con Adidas: l’accordo prevede un corrispettivo minimo di 408 milioni di euro! La Juventus ha reso noto il prolungamento e la modifica dell’accordo commerciale con Adidas. Il brand di abbigliamento sportivo e la squadra di calcio hanno rinnovato la loro partnership, prolungando il contratto dal 30 giugno 2021 al 30 giugno 2027 ed aumentando il corrispettivo ...

Juventus-Roma - probabili formazioni : Ronaldo dal 1' - Dzeko in panchina : JUVENTUS ROMA probabili formazioni- E’ il giorno della super sfida dell’Allianz Stadium tra Juventus e Roma. Per l’occasione, come sottolineato nei giorni scorsi dallo stesso Allegri, i bianconeri potrebbero affidarsi a diverse novità, complici anche le sfide ravvicinare contro Atalanta e Sampdoria. Contro la Roma ci sarà spazio per Szczensy tra i pali, mentre Perin […] L'articolo Juventus-Roma, probabili formazioni: ...

Juventus - l’agente di Cristiano Ronaldo : “Trattativa? L’idea è partita da lui” : Cristiano Ronaldo – Intervistato ai microfoni di Rai Sport, Jorge Mendes, agente di Cristiano Ronaldo, ha parlato della trattativa che ha portato all’acquisto dell’attaccante da parte della Juventus: “A gennaio 2018 io e le poche persone che sapevano cosa stesse accadendo. Pensavamo che sarebbe stato molto difficile portare Cristiano Ronaldo alla Juve“. LEGGI ANCHE: Juventus, […] L'articolo Juventus, ...

Juventus il rinnovo con Adidas schizza alle stelle : effetto Cristiano Ronaldo - l’accordo è da 408 milioni! : Juventus e Adidas hanno reso note le cifre del rinnovo della propria partnership: accordo fino al 30 giugno 2027 per la cifra complessiva di 408 milioni di euro La Juventus continua a vedere i propri ricavi toccare vette inaudite. La società bianconera ha stipulato un rinnovo della partnership con Adidas a cifre davvero incredibili. L’accordo è stato firmato per 8 stagioni, dal 2019 fino al 2027, per 408 milioni di euro complessivi! ...

La Juventus di Ronaldo conquista Boniek - : Juventus-Roma è come sempre la partita di Zbigniew Boniek. Il popolare Zibì, doppio ex, attuale presidente della Federazione polacca, è stato intervistato da 'Rmc Sport' ed ha commentato il difficile momento attraversato dai giallorossi. La panchina di Di Francesco non è salda, ma secondo Boniek cambiare non porterebbe giovamenti: 'La Juventus è la squadra più ...

Juventus - Agnelli ringrazia Cristiano Ronaldo al party natalizio : Ieri sera la Juve si è ritrovata alle OGR - officine grandi riparazioni di Torino - per festeggiare il Natale. Erano presenti moltissimi ospiti, alcuni anche Vip, oltre ovviamente a tutta la dirigenza juventina, tutta la rosa di Massimiliano Allegri e la squadra femminile allenata da Rita Guarino. La Juventus, dunque, ha festeggiato il Natale e il presidente Andrea Agnelli ha voluto fare un lungo discorso nel quale ha toccato molti argomenti. Il ...

La marcia della Juventus non si interrompe : bianconeri favoriti con la Roma a 1 - 45. Ronaldo a segno in tutti gli ultimi tre incroci con i giallorossi - a 5 - 50 la sua doppietta : Juventus-Roma è una delle gare più attese del campionato, da sempre ricca di emozioni e spettacolo. Quest’anno i bianconeri sembrano non avere rivali: straordinaria la marcia degli uomini di Allegri che, finora, hanno vinto 15 gare su 16, pareggiandone una. La Roma, al contrario, ha avuto un avvio di stagione difficile, ha vinto soltanto una delle ultime sette trasferte di Serie A e, sotto la Mole, non vince addirittura dal 2010. Con ...

Juventus - Allegri : 'Roma tecnicamente valida - Ronaldo gioca' : ROMA - In caso di successo la Juventus doppierebbe la Roma in classifica: 49 punti contro 24 dopo 17 giornate. Sulla carta in questo momento c'è un abisso tra bianconeri e giallorossi ma Massimiliano ...

Juventus-Roma - conferenza stampa Allegri : “Ronaldo parte titolare” : conferenza stampa Allegri – La Juventus si prepara alla partita contro la Roma, match fondamentale che potrebbe sancire, ancor di più, il dominio dei bianconeri nel campionato italiano. Tre punti sarebbero fondamentali e significherebbero dare continuo ad una striscia di vittorie interrotta solamente dal Genoa, che è riuscito a strappare un pareggio all’Allianz Stadium. Dopo […] L'articolo Juventus-Roma, conferenza stampa ...

Juventus-Roma - Allegri svela : “ecco quando riposerà Cristiano Ronaldo e chi giocherà domani” : Cristiano Ronaldo osserverà un turno di riposo durante le feste natalizie, il tecnico della Juventus Allegri ne ha parlato in conferenza stampa Massimiliano Allegri ha parlato quest’oggi in conferenza stampa in vista della gara che la sua Juventus affronterà domani sera contro la Roma. L’annuncio più importante da parte del tecnico bianconero, è relativo alla presenza di Cristiano Ronaldo, il quale sarà presente al centro ...