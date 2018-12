Juventus | Paratici e il retroscena sull' operazione Ronaldo

Juventus - il racconto di Paratici : 'ecco come ho preso Cristiano Ronaldo e le parole di mio figlio' : Juventus, Fabio Paratici ha parlato dell'affare Cristiano Ronaldo, inizialmente un sogno che poi si è trasformato in realtà Il direttore sportivo della Juventus, Fabio Paratici , ai microfoni di ...

Juventus - il racconto di Paratici : “ecco come ho preso Cristiano Ronaldo e le parole di mio figlio” : Juventus, Fabio Paratici ha parlato dell’affare Cristiano Ronaldo, inizialmente un sogno che poi si è trasformato in realtà Il direttore sportivo della Juventus, Fabio Paratici, ai microfoni di Skysport ha raccontato la trattativa che ha portato Cristiano Ronaldo in bianconero, con tanto di retroscena tenero relativo a suo figlio. Il tutto è nato da un incontro con Mendes, nel quale però i due avrebbero dovuto parlare di ...

Juventus-Filipe Luis - Paratici ha in mano il dopo Alex Sandro : JUVENTUS FILIPE Luis- La Juventus sarebbe pronta a mettere le mani su Filipe Luis in vista della prossima estate. Situazione rinnovo Alex Sandro ancora in stand by, e Paratici già a lavoro per cercare di correre ai ripari. Secondo quanto riportato dall’odierna edizione di “TuttoSport“, la Juventus sarebbe pronta a sondare con grande insistenza la […] L'articolo Juventus-Filipe Luis, Paratici ha in mano il dopo Alex Sandro ...

Juventus - Ozil sulla lista di Paratici : il tedesco vuole andare via da Londra : Juventus Ozil – Il nuovo obiettivo di mercato della Juventus si chiama Mezut Ozil. Il regalo di Paratici e Agnelli ad Allegri, il rinforzo per puntare a vincere tutto quello che c’è da vincere (Scudetto, Champions League e Coppa Italia) sembra essere proprio il giocatore tedesco. Paratici sta già lavorando alla trattativa, ma bisognerà competere […] L'articolo Juventus, Ozil sulla lista di Paratici: il tedesco vuole andare via ...

Calciomercato Juventus - incontro Mendes-Paratici : vicino Trincao (RUMORS) : Sono ore molto calde per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus; il club bianconero è alla ricerca di un centrocampista di qualità per la prossima sessione invernale e il primo obiettivo è Paul Pogba del Manchester United. Il calciatore francese non si è quasi mai espresso ai suoi standard in Gran Bretagna e vorrebbe tornare a Torino. Il tecnico bianconero Massimiliano Allegri lo accoglierebbe a braccia aperte, dal momento che è sempre ...

Juventus-Pogba - ora Paratici ci crede : Mourinho scarica il francese : JUVENTUS POGBA- La Juventus si prepara a tentare l’assalto reale e concreto a Paul Pogba. Secondo quanto riportato da “TuttoSport“, Paratici proverà l’assalto reale e concreto già dal prossimo mese di gennaio. Un assalto che potrebbe concretizzarsi a causa dei continui malumori tra lo stesso centrocampista francese e Mourinho. Un rapporto mai decollato con costanti […] L'articolo Juventus-Pogba, ora Paratici ci ...

Juventus - Paratici svela un clamoroso retroscena di mercato : Fabio Paratici, direttore sportivo della Juventus, è stato ospite dei microfoni del programma polacco “Prosto w Szczene”, condotto dall’attuale numero uno bianconero Wojciech Szczesny. Durante l’intervista, Paratici ha svelato un retroscena di mercato che ha del clamoroso: “Noi visioniamo sempre tanti giocatori dell’est Europa, tra questi c’è stato in passato anche Lewandowski. Lo volevano Genoa e ...

Calciomercato Juventus : scontento di lusso in casa Real? Paratici vigila : La Juve adesso ci crede sul serio: Isco è un obiettivo a portata di mano. Dopo l’acquisto di Exequiel Palacios, talento classe 98′ del River Plate, Florentino Perez potrebbe dare il via libera alla cessione del centrocampista spagnolo. Isco non ha nascosto di essere scontento della situazione che sta vivendo al Real, dove non gode della considerazione di Solari ed è stato ripreso da alcuni compagni per qualche dichiarazione ...

Calciomercato Juventus - blitz di Paratici a Madrid : obiettivi Almendra e Montiel (RUMOURS) : La Juventus ha ottenuto un'importantissima vittoria contro l'Inter e ha mantenuto un distacco di ben otto punti dal Napoli. La dirigenza bianconera, intanto, sta lavorando con intensità sul mercato, per costruire una squadra ancora più forte a gennaio. Fabio Paratici sta cercando un terzino di qualità ed era presente al "Santiago Bernabeu" per la partitissima tra Boca Juniors e River Plate, finale di Copa Libertadores vinta dai "Millionarios". ...

Calciomercato Juventus - possibile colpo Modric : Paratici sul Pallone d'Oro (RUMORS) : Arrivano notizie davvero sorprendenti per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Stando alle ultime indiscrezioni trapelate, il club bianconero, che sta cercando un centrocampista per innalzare ancora di piu' il livello della squadra, starebbe monitorando con grande attenzione la situazione relativa a Luka Modric del Real Madrid. Il fortissimo centrocampista croato è stato protagonista di un anno davvero indimenticabile. Grazie alle ...

Calciomercato Juventus - da Marcelo a Pogba : Paratici lavora per la rivoluzione (RUMOURS) : Sono ore molto calde per il Calciomercato della Juventus; dopo l'addio di Beppe Marotta (che ha deciso di proseguire la sua carriera all'Inter), il club bianconero sta monitorando alcuni tra i migliori giocatori del mondo e potrebbe mettere a segno più di un colpo per reparto nelle prossime sessioni di mercato. Per rinforzare il reparto arretrato gli obiettivi, secondo quanto afferma Tuttosport, sarebbero essenzialmente due: Mathijs De Ligt e ...

Paratici-Marotta - Juventus-Inter è una partitissima anche sul mercato : ecco tutti i nomi : Alessio Cragno, Cagliari, 13 milioni, Alla scoperta di De Ligt Sfida sugli assi in scadenza Machester United 1 di 11 Successiva Tutte le notizie di Juventus Per approfondire

Juventus - Paratici : 'Affezionati a Pogba ma ci godiamo i nostri' : MILANO - Per la Juventus lo scontro di venerdi' contro l'Inter sara' un match come tutti gli altri. Ne e' convinto il ds della Juventus Fabio Paratici , che a margine del Gala' del Calcio 2018 ha ...