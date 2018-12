Juventus | la maglia di Bonucci al museo del club | ' Altre battaglie da vincere insieme'

Juventus - Dybala nella storia bianconera. Emre Can si candida per una maglia nel derby : Il gol della Joya contro lo Young Boys è il numero 5000 della storia della Juve. L'altra buona notizia di serata arriva dal recupero di Emre Can: il tedesco potrebbe essere titolare contro il Torino

Fiorentina - maglia speciale contro la Juventus : l’omaggio dei viola a Nelson Mandela : La Fiorentina e la sua maglia in onore di Nelson Mandela contro la Juventus: ecco lo speciale tributo dei viola allo storico personaggio sudafricano In vista dell’anticipo della quattordicesima giornata di Serie A, in cui la Fiorentina incontrerà la Juventus, i viola hanno deciso di indossare una maglia speciale. All’Artemio Franchi di Firenze, la squadra di Pioli scenderà in campo con la solita t-shirt viola sul cui lato ...

Juventus - presentata insieme ad EA Sport la quarta maglia in edizione limitata : Le maglie di quest’anno, progettate in collaborazione con Ea Sports, evolvono la partnership per portare le maglie digitali direttamente ai tifosi Adidas Football and Electronic Arts (EA) ha presentato oggi le maglie in edizione limitata per quattro dei più grandi club del mondo: Real Madrid, FC Bayern, Juventus e Manchester United. Le maglie di quest’anno, progettate in collaborazione con Ea Sports, evolvono la partnership per ...

Esclusiva CalcioWeb – Asse di mercato Juventus-Roma - in tre possono cambiare maglia : La pausa per le Nazionali è servita ai club italiani per ricaricare le batterie in vista della ripresa del campionato ma non solo, anche alle società di Serie A per valutare le strategie di mercato per il futuro. Sempre attenti sul mercato due club come Juventus e Roma, difficile aspettarsi novità di rilievo nel mercato di gennaio ma la situazione sembra destinata a cambiare per la prossima stagione, in tre potrebbero cambiare maglia nella ...

Gol Dybala - anche l’attaccante della Juventus trova il primo gol con la maglia dell’Argentina [VIDEO] : Gol Dybala – Serata di “prime” quella che ha visto in campo l’Argentina contro il Messico. Dopo il gol in apertura di Mauro Icardi, la partita è stata chiusa all’87’ dalla prima segnatura di Paulo Dybala con la maglia dell’Albiceleste. Il numero 10 della Juventus è subentrato proprio ad Icardi e ha finalizzato un contropiede orchestrato da Giovanni Simeone, altra conoscenza del nostro campionato. ...

Nuova maglia Juventus - addio strisce nella prossima stagione : Nuova maglia Juventus, LE FOTO- Mentre i bianconeri in campo continuano a macinare record su record, rendendo di fatto ogni stagione storica, la prossima, di stagione, potrebbe esserlo ancora di più. Il team dell’Adidas, sponsor dei bianconeri, ha reso nota quella che sarà la maglia degli attuali campioni d’Italia per l’annata 2019/2020. Quello che sorprende, […] L'articolo Nuova maglia Juventus, addio strisce nella prossima stagione ...

M&M’s diventa partner e sponsor di maglia delle Juventus Women : L’iniziativa consolida e amplia la partnership siglata lo scorso anno con Mars, che sarà rinnovata fino al 2021 L'articolo M&M’s diventa partner e sponsor di maglia delle Juventus Women è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Juventus - indiscrezioni sulla nuova maglia 2019-2020 : niente strisce - torna il rosa! [GALLERY] : Circolano le prime indiscrezioni sulla nuova maglia della Juventus per la stagione 2019-2020: le foto mostrano l’assenza delle classiche strisce bianche e nere e il ritorno del colore rosa Dopo aver rivoluzionato il suo logo nei mesi scorsi, la Juventus, sempre attenta alle nuove logiche del mercato, sembra avere l’intenzione di cambiare anche il look della propria divisa. Stando alle foto che circolano sul web in queste ore, la nuova ...

