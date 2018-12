Juventus | infortunio muscolare per Bernardeschi | Ronaldo contro l' Atalanta forse riposa

Infortunio Bernardeschi - si ferma il calciatore della Juventus : Infortunio Bernardeschi – «Ci prendiamo qualche ora di relax ma poi ci concentriamo subito sull’Atalanta». Ha parlato chiaro, ieri a fine partita, Capitan Chiellini. Non c’è tempo per riposare o per gioire per la matematica che anche quest’anno dichiara la Juve Campione d’Inverno: il giorno di Santo Stefano i bianconeri sono attesi dalla difficile trasferta di Bergamo (ore 15). Ecco perché la squadra si è ritrovata oggi al JTC ...

Juventus - infortunio muscolare per Bernardeschi : salta l'Atalanta : Brutte notizie per Massimiliano Allegri. Nella settimana di gare ravvicinate che farà da contorno alle feste di Natale, la Juventus perde Federico Bernardeschi. L'attaccante bianconero, che non ha ...

Juventus - infortunio in allenamento per Bernardeschi : Federico Bernardeschi si è fatto male durante una seduta in palestra con la sua Juventus, probabilmente salterà la gara di Santo Stefano Nonostante non sia entrato in campo ieri contro la Roma, Federico Bernardeschi è stato costretto ad uno stop: “nel lavoro post gara in palestra ha avuto risentimento muscolare agli adduttori della coscia destra e le sue condizioni verranno valutate di giorno in giorno“. Questo quanto ...

Infortunio Dzeko - l’attaccante della Roma può tornare per il big match contro la Juventus : Infortunio Dzeko – In casa Roma ora c’è solo un pensiero: la sfida contro la Juventus. Il big match dell’Allianz Stadium è un’ottima occasione per uscire dalla crisi e i primi passi per la rinascita sono quelli di recuperare gli infortunati. De Rossi e Dzeko vogliono recuperare e hanno iniziato a lavorare con il gruppo: saranno […] L'articolo Infortunio Dzeko, l’attaccante della Roma può tornare per il big ...

Infortunio Florenzi - il terzino della Roma rischia la partita contro la Juventus : Infortunio Florenzi – Continuano le brutte notizie per Eusebio Di Francesco: il tecnico della Roma ha infatti appena ricevuto la notizia di un altro infortunato in casa Roma. Dopo lo stop ai box di De Rossi, Dzeko, El Shaarawy e Pellegrini è arrivato il turno anche di Florenzi che ha subito degli affaticamenti muscolari. Il […] L'articolo Infortunio Florenzi, il terzino della Roma rischia la partita contro la Juventus proviene da ...

Juventus-Roma : Cuadrado fuori da probabili formazioni per infortunio - in forse anche Dzeko : Juventus-Roma è una gara tra 2 compagini che stanno attraversando momenti di forma completamente differenti. I padroni di casa viaggiano senza problemi al vertice del campionato di serie A dove sono imbattuti ed hanno raccolto soltanto vittorie, ad eccezione del pareggio casalingo contro il Genoa. L’ultima uscita dei bianconeri è coincisa con il successo nel derby contro il Torino che ha consentito al gruppo guidato da Massimiliano Allegri di ...

Torino-Juventus - infortunio Sirigu : inizia male il derby per i granata : Torino-Juventus, infortunio Sirigu: il portiere granata è rimasto contuso dopo uno scontro con Emre Can Torino-Juventus, infortunio Sirigu: il portiere della Nazionale è stato costretto a lasciare il campo dopo meno di 20 minuti di gioco durante il derby della Mole. Il calciatore granata a seguito di uno scontro con Emre Can ha riscontrato un problema alla schiena che lo ha costretto a chiedere il cambio a mister Mazzarri. Al posto di ...

Juventus – Infortunio Cancelo : il portoghese già operato - condizioni e tempi di recupero : Joao Cancelo operato oggi con successo: i tempi di recupero del giocatore portoghese della Juventus Intervento riuscito per Joao Cancelo. Il giocatore portoghese della Juventus è stato sottoposto in serata a un intervento chirurgico di meniscectomia selettiva mediale al ginocchio destro. L’operazione eseguita dal professor Roberto Rossi, consulente di Juventus e JMedical, in presenza del responsabile sanitario del club bianconero ...

Infortunio Cuadrado/ Ultime notizie : il colombiano della Juventus operato al ginocchio? : L'Infortunio di Cuadrado è una delle brutte notizie che la Juventus si porta dietro dalla trasferta a Berna dove ha perso contro lo Young Boys.

Infortunio Cancelo - bruttissime notizie per la Juventus : sarà operato : Infortunio Cancelo – bruttissime notizie per la Juventus e per Massimiliano Allegri, che dovranno rinunciare alle prestazioni di Joao Cancelo per le ultime partite del 2018. Il portoghese, che ha dovuto rinunciare al match contro lo Young Boys per un affaticamento, stamattina ha accusato un problema al menisco mediale interno e verrà operato tra stasera e domani mattina. Anno finito, quindi, per il terzino portoghese e possibile ...

Juventus - infortunio Cancelo : si opera al menisco! I tempi di recupero e le ultime su Cuadrado : Juventus, infortunio Cancelo: il terzino bianconero finirà sotto i ferri per il problema al menisco mediale, i dettagli “Cancelo ha un problema al menisco mediale, sarà operato e tornerà dopo la sosta. Per Cuadrado dobbiamo valutare se sarà necessario un piccolo intervento o meno“. Massimiliano Allegri durante la conferenza stampa pre Torino-Juventus, ha svelato le condizioni dei suoi due esterni di destra, entrambi ai box per ...

Juventus : infortunio Cancelo e si ferma anche Cuadrado - rischiano il Derby : Il portoghese contro lo Young Boys non è andato neppure in panchina perché, come riporta 'La Gazzetta dello Sport', avrebbe accusato un leggero fastidio muscolare e Allegri ha quindi preferito non ...

Infortunio Bentancur - salta Juventus-Inter?/ Ultime notizie - tegola per Allegri : problema alla schiena - IlSussidiario.net : Infortunio Bentancur, salta Juventus-Inter? Ultime notizie, tegola per Allegri: problema alla schiena per il centrocampista.

Juventus - Allegri in conferenza : “Torna Emre Can - ma c’è un nuovo infortunio” : Alla vigilia di Juventus-Inter, big match della quindicesima giornata, il tecnico bianconero Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa. Sull’importanza della partita: “Mi lascia indifferente, dobbiamo proseguire il nostro percorso con molta calma. Dicono che la Juve ha ammazzato il campionato ma non è vero. Il campionato va vinto e si vince a maggio. Devi fare intorno alle 30 vittorie per arrivare a 90 punti, ne ...