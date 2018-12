Juventus | Bernardeschi salta l' Atalanta | risentimento agli adduttori della coscia destra

Infortunio Bernardeschi - si ferma il calciatore della Juventus : Infortunio Bernardeschi – «Ci prendiamo qualche ora di relax ma poi ci concentriamo subito sull’Atalanta». Ha parlato chiaro, ieri a fine partita, Capitan Chiellini. Non c’è tempo per riposare o per gioire per la matematica che anche quest’anno dichiara la Juve Campione d’Inverno: il giorno di Santo Stefano i bianconeri sono attesi dalla difficile trasferta di Bergamo (ore 15). Ecco perché la squadra si è ritrovata oggi al JTC ...

Juventus - infortunio muscolare per Bernardeschi : salta l'Atalanta : Brutte notizie per Massimiliano Allegri. Nella settimana di gare ravvicinate che farà da contorno alle feste di Natale, la Juventus perde Federico Bernardeschi. L'attaccante bianconero, che non ha ...

Juventus - infortunio in allenamento per Bernardeschi : Federico Bernardeschi si è fatto male durante una seduta in palestra con la sua Juventus, probabilmente salterà la gara di Santo Stefano Nonostante non sia entrato in campo ieri contro la Roma, Federico Bernardeschi è stato costretto ad uno stop: “nel lavoro post gara in palestra ha avuto risentimento muscolare agli adduttori della coscia destra e le sue condizioni verranno valutate di giorno in giorno“. Questo quanto ...

Juventus - stamani partitella con l'Under 23 : Bernardeschi in grande spolvero : Questa mattina, la Juve si è allenata alla Continassa per preparare la partita contro la Roma. I bianconeri hanno svolto una partitella amichevole contro l'Under 23. La Juventus ha schierato in campo chi fino ad ora ha giocato un po' di meno e in particolare c'era anche Sami Khedira. Nella partitella di stamane, uno dei grandi protagonisti è stato Federico Bernardeschi. Il numero 33 bianconero ha realizzato una doppietta e dunque dimostra di ...

Juventus - Bonucci e Bernardeschi vincono alla Play. E Mandzukic salta l'ostacolo... : È quello che è accaduto durante un evento della EA Sport , nell'ambito del FIFAWorldTour, a Bonucci , Bernardeschi , Cancelo e Szczesny . I quattro si sono dati battaglia a Fifa 19 , la classica ...

Juventus - Bernardeschi : “Non facciamo più gli errori contro lo Young Boys” : Bernardeschi Juventus – Intervistato ai microfoni di Sport Mediaset, Federico Bernardeschi, esterno offensivo della Juventus, ha parlato della sconfitta in Champions League contro lo Young Boys e del derby in programma sabato sera contro il Torino: “Prendiamo atto della sconfitta con lo Young Boys, pensiamo agli errori commessi e cerchiamo di non ripeterli più in […] L'articolo Juventus, Bernardeschi: “Non facciamo più ...

Juventus - Bernardeschi : 'Dopo il ko contro lo Young Boys ci siamo parlati - vogliamo riscattarci nel derby' : Adesso Federico Bernardeschi vuole riprendersi la Juventus : l'esterno bianconero ha parlato ai microfoni di Sky Sport 24 , a margine di un evento in centro a Milano durante il quale si è cimentato ...

Juventus - Bernardeschi e Douglas Costa titolari : la possibile formazione : Ieri pomeriggio, la Juve è sbarcata a Berna e, dopo aver preso un primo contatto con lo Stade de Suisse, si è recata in ritiro. I bianconeri rimarranno in hotel fino alle 19 di questa sera quando saliranno sul pullman per andare allo stadio. Massimiliano Allegri, contro lo Young Boys, schiererà una Juventus un po' diversa rispetto a quella che si è vista venerdì contro l'Inter. Il tecnico livornese, contro gli svizzeri, dovrebbe puntare sul ...

Juventus - il punto sulle condizioni degli acciaccati : Benatia - Khedira - Emre Can - Bernardeschi… : La Juventus si avvicina all’ultima partita della fase a gironi di Champions League, quella che decreterà la squadra vincitrice del gruppo H. A Berna contro lo Young Boys i tre punti darebbero la certezza di essere inseriti in prima fascia al sorteggio degli ottavi di finale. Allegri, nonostante l’importanza della partita, potrebbe dar vita a un leggero turnover. Se non mercoledì, Perin si ritaglierà uno spazio nella prossima ...

Juventus - Bernardeschi : 'Qui tutti lavorano per farti crescere' : 'Alla Juve si entra in un mondo bello e particolare, che ti fa crescere sotto tutti i punti di vista, non solo quello calcistico. tutti coloro che lavorano in Juve ti danno una mano a far sì che tu progredisca'. Così, in un ...

Juventus - Allegri : 'Torna Bernardeschi. Dybala? È un tuttocampista' : TORINO - Guadagnati due punti inaspettati sul Napoli la scorsa settimana, in un turno sulla carta facile per tutte le prime della classe, Massimiliano Allegri vuol tentare il bis in questo weekend, ...

Fiorentina-Juventus - Allegri : "Dybala è un tuttocampista. Bernardeschi c'è" : 'Per la Fiorentina è la partita dell'anno, avrà una città intera a spingerla. E speriamo che sia una bella giornata di sport nel contesto di una sana rivalità'. Il primo spunto di Massimiliano Allegri tocca l'aspetto l'ambientale di Fiorentina-Juventus. Poi c'è quello pratico, sempre in prima fila con Max. 'Turno ...

Juventus - Alex Sandro infortunato : salterà la Fiorentina. Bernardeschi recuperato - Emre Can torna a correre : ... nei prossimi giorni si sottoporrà a sedute di fisioterapia, ma in ogni caso non sarà convocato per la trasferta di Firenze di sabato 1 dicembre alle ore 18.00, esclusiva Sky Sport Serie A,. Chi ...

Juventus - per la partita di sabato Allegri ritrova Bernardeschi : Alex Sandro da valutare : Questa mattina, la Juve si è messa al lavoro in vista della partita contro la Fiorentina. Ovviamente chi è sceso in campo ieri contro il Valencia si è dedicato ad un lavoro di scarico, mentre gli altri hanno svolto una seduta in campo. A questa sessione hanno preso parte anche Federico Bernardeschi e Emre Can. Il tedesco ha lavorato parzialmente con il gruppo e il suo rientro si sta avvicinando. La Juventus, dunque, sta per ritrovare uomini ...