Juve | Szczesny in esclusiva | ' 1-0 il risultato perfetto | l' importante è non prendere gol

Juventus - Szczesny non si fa problemi : 'Vincere 1-0 a me piace' : Con DAZN avrai oltre 100 match di Serie A in esclusiva e tutta la Serie B IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND Il portiere polacco, intervistato ai microfoni di 'Sky Sport', ha rivelato che l'1-0 è il ...

PROBABILI FORMAZIONI / Young Boys Juventus : l'importanza di Szczesny. Quote - novità live - Champions League - : PROBABILI FORMAZIONI Young Boys Juventus: a caccia del primo posto nel girone di Champions League, Massimiliano Allegri cambierà comunque qualcosa.

Young Boys-Juventus - Szczesny : 'È fondamentale arrivare primi. Erba sintetica? Giocherei anche sulla sabbia' : Ultima partita della fase a gironi della Champions League, con la Juventus già sicura della qualificazione e attesa dalla sfida contro lo Young Boys in Svizzera. I bianconeri vogliono un successo per ...

Juve - Allegri : 'Vogliamo il primo posto nel girone'. Szczesny : 'Giocherei anche sulla sabbia' : Con le dovute proporzioni, lo Young Boys si può considerare la Juve svizzera: primo posto nella Super League con 19 punti di vantaggio sul Basilea e 46 punti conquistati su 51 disponibili, ecco perché ...

Juventus-Inter - Galli : "Szczesny-Handanovic imponenti - rapidi e tecnici : il meglio della Serie A" : Le grandi partite spesso si decidono per un dettaglio: un dribbling, un cross, una parata . E Juventus-Inter propone una sfida nella sfida con il confronto Szczesny-Handanovic che Giovanni Galli , ...

Juventus - voci d’addio su Szczesny? Ecco il parere dell’agente del polacco : Juventus, Szczesny non sembra intenzionato a lasciare il club, l’agente del portiere polacco conferma la volontà di restare in bianconero Jonathan Barnett, agente del portiere della Juventus Szczesny, ha parlato del futuro del proprio assistito. Nelle ultime ore si è vociferato di un possibile addio del polacco per far spazio a Perin tra i pali, ma l’agente nega ogni possibile sentore d’addio, parlando ai microfoni di ...

Fine dei dubbi - la Juve ha il suo portiere. Szczesny : "Grazie Buffon" : L'apprendistato è finito: Wojciech Szczesny è un portiere da Juve, capace di prendere l'eredità di Buffon e di blindare la porta bianconera con la parata giusta al momento giusto. E così, dopo il ...

PAGELLE / Juventus-Valencia - 1-0 - : i voti - Szczesny sugli scudi come Ronaldo - Champions League gruppo H - - IlSussidiario.net : PAGELLE Juventus Valencia , 1-0, : i voti della partita di Champions League all'Allianz Stadium , quinta giornata girone H, 27 novembre, .

Juventus-Valencia - parata incredibile di Szczesny su Diakhaby [VIDEO] : parata Szczesny – Si sta giocando la gara di Champions League valida per la fase a gironi tra Juventus e Valencia, ritmi bassi nel primo tempo e poche occasioni ma una è stata veramente clamorosa. Grande chance per il club spagnolo, colpo di testa di Diakhaby, la parata del portiere Szczesny è incredibile. Rischio per la Juventus che non può permettersi un passo falso, serve una reazione nella ripresa, nel frattempo il portiere ex ...

Juventus-Valencia - parata pazzesca di Szczesny : il polacco è impressionante sulla testata di Diakhaby : Proprio alla fine del primo tempo, il portiere della Juventus risponde da campione al colpo di testa di Diakhaby Una parata strepitosa, un gesto tecnico da stropicciarsi gli occhi che tiene Juventus e Valencia ancora inchiodate sullo 0-0. Szczesny si supera sul colpo di testa di Diakhaby, respingendo sulla linea una frustata terrificante del difensore avversario. Il polacco alza il braccio destro e riesce a mettere la palla sul fondo, ...

Juventus-Valencia diretta live 0-0 : parata pazzesca di Szczesny su Diakhaby : Juventus-Valencia diretta live – Si torna in campo per la Champions League, si gioca una giornata importante. La giornata di Champions League regala la partita della Juventus, la squadra di Massimiliano Allegri impegnata allo Stadium contro il Valencia, l’occasione è ghiotta per i bianconeri per conquistare la qualificazione agli ottavi di finale ed il primo posto del girone. La Juventus non può permettersi un altro passo falso, ...

Punizione Szczesny - prodezza incredibile del portiere della Juventus [VIDEO] : Punizione Szczesny – La Juventus è reduce dal successo in trasferta, tre punti d’oro per la squadra di Allegri che ha risposto al Napoli dopo il successo della squadra azzurra sul campo del Genoa, si preannuncia un testa a testa scoppiettante per il titolo. Nonostante qualche piccola incertezza la stagione del portiere Szczesny può essere considerata positiva, in particolar modo l’estremo difensore è stato grande ...

Juventus - Szczesny specialista delle punizioni : 'CR7 - ti ricambio il favore' : TORINO - Domenica 11 novembre, Milan-Juventus , minuto 41: Higuain sta prendendo la rincorsa dagli undici metri, Szczesny sta meditando su quale angolo scegliere per buttarsi, Cristiano Ronaldo ...

Juventus - Szczesny svela : "Sapevo dove avrebbe calciato Higuain" : Wojciech Szczesny, recentemente, è stato criticato per essere il punto debole della Juventus. Il portiere polacco, ex Roma ed Arsenal, però, ieri è stato decisivo sul rigore parato a Gonzalo Higuain, suo ex compagno di squadra nella passata stagione in bianconero. Il 28enne ai microfoni di Sky Sport ha svelato di sapere dove avrebbe calciato il Pipita: "Lo conosco Higuain e so dove tira ed è andata bene, sono partito un po" prima, ma sono stato ...