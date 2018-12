Juve | super offerta da 60 milioni per Douglas Costa

Una super Juve con - l'altro - Super Mario : 'Mandzukic è straordinario' : Torino - La Juve si specchia in Cristiano Ronaldo, ma vince con Mario Mandzukic . Uno che non parla mai, gioca tantissimo e soprattutto segna gol pesanti: si è preso il ruolo di 'ammazzagrandi' in ...

Calcio - la Juventus supera 1-0 la Roma : 22.25 La Juventus è campione d'inverno con due turni di anticipo: nel posticipo della 17.ma giornata, supera allo 'Stadium' la Roma (1-0) e mantiene +8 sul Napoli, la prima inseguitrice. Contro una Roma rimaneggiata (Schick unica punta davanti a Under, Zaniolo e Florenzi), i bianconeri sbloccano al 35' con un colpo di testa di Mandzukic (svetta su Santon) su cross a campanile di De Sciglio dopo due belle parate di Olsen su Alex Sandro e ...

Claudio Marchisio racconta la sua nuova vita allo Zenit : “tifosi favolosi - polemiche con la Juve superate” : Claudio Marchisio contento della sua scelta di approdare allo Zenit dopo il sofferto addio alla Juventus della scorsa estate Claudio Marchisio ha voltato pagina dopo la lunga militanza alla Juventus. Il centrocampista è volato in Russia per unirsi allo Zenit, non senza polemiche con l’ambiente bianconero: “Era il momento – ha dichiarato il centrocampista a La Stampa -. Dopo tanti anni a Torino avevo dato tutto. Trovare ...

La Juve supera quota 20 milioni di follower grazie a 'Super Mario' Ronaldo : I 7 scudetti, il record di punti, la Champions hanno contribuito incredibilmente a far crescere a ritmi incredibili anche la popolarità della squadra bianconera in Italia, ma soprattutto nel mondo. E ...

Torino-Juventus - Allegri : "Il derby è lo scoglio più difficile da superare" : A chi non rinuncia tra Chiellini e Ronaldo Chiellini è un giocatore che è migliorato tantissimo e in questo momento è il miglior difensore al mondo. Ronaldo è il migliore tra gli attaccanti. Sul ...

Serie A già decisa - Iachini non ha dubbi : “questo campionato può perderlo solo la Juventus - è superiore” : L’allenatore dell’Empoli ha commentato l’andamento del campionato, sottolineando la superiorità della Juve rispetto alle avversarie “Il campionato può perderlo solo la Juve, poi può capitare una giornata storta come col Genoa e qualcosina può lasciarlo per strada. I bianconeri hanno dimostrato di essere superiori“. E’ il commento alla stagione dei campioni d’Italia dell’allenatore ...

River Boca : la Juve - Messi - Simeone - quanti 'vip' al Superclásico! FOTO : Tra i tanti campioni-tifosi anche Leo Messi e Griezmann con la maglia del Boca LA CRONACA DI River-Boca

River Boca : la Juve - Messi - Griezmann - quanti 'vip' al Superclásico! FOTO : Tra i tanti campioni-tifosi anche Leo Messi e Griezmann con la maglia del Boca LA CRONACA DI River-Boca

NBA 2019 - i risultati della notte (8 Dicembre) : Golden State supera Milwaukee - Brooklyn batte Toronto nella Juventus Night - gli Spurs di Belinelli superano i Lakers : Dieci partite nella notte NBA. La scontro più atteso era quello tra i Milwaukee Bucks e i Golden State Warriors. Ad imporsi sono stati i campioni in carica per 105-95 grazie ai 40 punti degli Splash Brothers (20 punti sia per Curry sia per Thompson), mentre ai padroni di casa non bastano i 22 punti e 15 rimbalzi di Giannis Antetokounmpo. Per Golden State è la terza vittoria consecutiva e la vetta della Western Conference è ormai quasi ...

Juventus-Inter - ESCLUSIVO Bordon : 'Handanovic super - confido in Perisic stasera' : Handanovic poi è incredibile, ha una grande esperienza ed è uno dei migliori al mondo nel suo ruolo, come il collega bianconero Szczesny'. Simone Ciloni

Juventus-Inter - probabili formazioni : Nainggolan non ce la fa - bianconeri super offensivi : JUVENTUS INTER probabili formazioni – All’Allianz Stadium si attende una partita scoppiettante da entrambe le parti. Il derby d’Italia tra Juventus e Inter è una delle partite più spettacolari del nostro campionato ed entrambi gli allenatori giocheranno per vincere. Da una parte c’è Allegri a caccia di altri record: la Juventus è infatti ancora imbattuta […] L'articolo Juventus-Inter, probabili formazioni: ...

Juventus - altro che addio per Alex Sandro : arriva un super rinnovo - i dettagli : Alex Sandro ha rinnovato il proprio contratto con la Juventus, chiudendo dunque la porta in faccia ai club della Premier ed al PSG Alex Sandro ha rinnovato il proprio contratto con la Juventus. Il calciatore brasiliano è stato inserito in diverse voci di calciomercato nelle ultime sessioni, ma sembra proprio che intenda legare il suo nome al club bianconero. E’ arrivato infatti oggi, secondo quanto rivelato da Skysport, un rinnovo ...

Supercoppa Italiana : Milan vs Juventus il 16 gennaio : Il giorno in cui verrà disputata la partita valida per la 31A edizione della Supercoppa Italiana si avvicina inesorabilmente sempre più. Come accaduto nel 2016 si affronteranno nuovamente i campioni d'Italia della Juventus e gli sfidanti del Milan. Stavolta la partita calcistica verrà giocata il 16 gennaio in Arabia Saudita, alle ore 18:30 italiane, e per la precisione nella città di Gedda, al King Abdullah Sports City Stadium. Le due tifoserie ...

Borsa - Mediaset fuori dal club dei super titoli : dentro Juventus e Amplifon : Novità per la Borsa di Milano. È stata pubblicata una nota che aggiorna e rivede l’indice Ftse Mib, che è calcolato e diffuso in tempo reale durante la negoziazione e anche alla chiusura serale di Piazza Affari. Il paniere indica generalmente i quaranta titoli principali, anche con sede legale all’estero, quotati sul mercato telematico azionario (Mta) con i maggiori parametri di capitalizzazione e liquidità. La revisione dell’indice emanata ieri ...