Juve | CR7 | Ben fatto | squadra! Bonucci | Atro segnale al

Juve - Paratici : 'Nuovi accordi commerciali? CR7 ci ha aiutato a crescere. Sul mercato...' : Fabio Paratici , responsabile dell'area sport della Juventus, ha parlato a Dazn prima della sfida con la Roma: ' Nuovo accordo con Adidas? È la dimostrazione della crescita del club . Abbiamo avuto risultati importanti, Cristiano Ronaldo ci ...

Mercato Juventus - Serafini : 'Messi in bianconero con CR7 non è uno scenario fantasioso' : Arrivano notizie davvero inaspettate per quanto concerne il calcioMercato della Juventus. La ultime news riguardano il giornalista Luca Serafini, esperto di calcioMercato. Il redattore ha parlato di Juventus ed ha lanciato delle indiscrezioni molto interessanti. Stando a Serafini, infatti, il club bianconero starebbe pensando a Lionel Messi per la prossima stagione. "Mi ha colpito una battuta di Cristiano Ronaldo, che, rivolgendosi a Messi, lo ...

Juventus - rinnovato il contratto con Adidas. Sponsor d'oro : una pioggia di milioni su CR7 e Agnelli : La Juventus e l' Adidas hanno rinnovato, modificandolo e prolungandolo, il contratto di partnership. L'attuale accordo, in scadenza al 30 giugno 2021, riguardava sei stagioni sportive a partire dalla ...

Juve - Allegri : "CR7 c'è. Roma - classifica bugiarda. Scudetto a 87-88 punti" : Massimiliano Allegri ne trova una sempre nuova per cercare di tenere aperto il campionato. Così la classifica con cui inizia il trittico di partite natalizie 'è una classifica falsa. Quella vera la ...

Claudio Marchisio : 'Juventus - era il momento di dirsi addio'/ L'arrivo di Cr7 : 'I miei figli mi hanno sgridato : Claudio Marchisio tra l'addio alla Juventus e la nuova avventura allo Zenit: 'I bianconeri hanno la consapevolezza di poter vincere la Champions'.

Juve - ci pensa sempre CR7. La difesa "salva" la Roma : Ventidue punti di vantaggio accumulati in sedici partite. L'impressionante gap che divide Juventus e Roma in classifica, che impedisce di catalogare la partita di sabato come sfida scudetto, nasce ...

Juve : Kean - accanto a CR7 imparo molto : Il baby fenomeno della Juventus è intervenuto oggi ad Asti all'evento 'Lo sport per tutti'. "accanto a Ronaldo e a grandi campioni come quelli della Juventus si impara molto - sottolinea -. Anche ...

Juventus - CR7-Roma : che storie. Tutto iniziò con un 7-1 : Cristiano Ronaldo, campione vorace che non lascia neanche una briciola ai commensali, avrebbe bisogno di alzarsi da tavola, ma resterà seduto almeno contro la Roma. Finora in Serie A è stato spremuto ...

Calciomercato Juventus - rottura Rabiot-PSG : CR7 vorrebbe il francese per gennaio (RUMORS) : Sono ore molto importanti per il Calciomercato della Juventus. Il club bianconero sta lavorando per l'acquisto di un centrocampista di alto livello per gennaio. Uno dei nomi caldi è quello di Paul Pogba del Manchester United. Il calciatore francese è molto apprezzato dal tecnico bianconero Massimiliano Allegri e dalla dirigenza juventina, che sarebbe disposta a mettere sul piatto circa ottanta milioni di euro per arrivare al suo cartellino. Ora ...

La Juventus vola anche sui social e CR7 regna su Instagram : Blogmeter, società italiana di social intelligence, ha stilato tramite la sua piattaforma proprietaria, Blogmeter Suite, una classifica che incorona i 10 calciatori di Serie A più coinvolgenti su Instagram. Prendendo come riferimento temporale il periodo dal 1° settembre al 1° dicembre 2018, sono stati analizzati i profili Instagram dei principali calciatori che militano nel campionato italiano ed è stata creata una Top 10 per total ...

Wanda gela l'Inter : "Rinnovo Icardi lontanissimo. Volevano venderlo alla Juve : avrebbe fatto coppia con CR7" : La stretta di mano allo Stadium di due settimane fa come simbolo della rivalità tra Juve e Inter : Ronaldo e Icardi , volti e simboli dei due club! Ma CR7 e Maurito avrebbero potuto essere anche altro,...

Inter - Wanda : "Icardi? Rinnovo lontanissimo - l'Inter voleva darlo alla Juve - doveva far coppia con CR7" : Wanda Nara non le manda a dire. Ospite come sempre del salotto di Tiki Taka la moglie e manager di Mauro Icardi fa chiarezza sull'alone di mistero che aveva scatenato il tweet di qualche giorno fa su ...

Tra Juve e Champions c'è sempre Madrid Ma CR7 spaventa il Cholo : Ancora Madrid. La Champions della Juventus passa un'altra volta dalla capitale della Spagna. Dopo l'eliminazione choc del Bernabeu nei quarti della passata stagione, stavolta si va al Wanda ...

Juve-Atletico - i precedenti sorridono ai bianconeri. E CR7 si esalta : Cristiano Ronaldo è pronto a tornare a Madrid e quando vede l'Atletico è solito esaltarsi. Il portoghese della Juve, infatti, in carriera ha segnato 22 gol ai Colchoneros, solo a Getafe e Siviglia ne ...