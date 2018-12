Juve campione d' inverno | bianconeri a +8 sul Napoli

La Juventus vince e si laurea campione d'inverno : la Roma va ko 1-0 : La Juventus di Massimiliano Allegri conosce una sola parola in campionato: vittoria. I bianconeri battono con un altro 1-0 una 'grande' come la Roma di Di Francesco grazie ai gol di Mario Mandzukic, ...

Calcio femminile - Serie A : i risultati dell'undicesima giornata : Juve campione d'Inverno : La Juventus femminile anticipa i bianconeri di Allegri e si laurea campione d'Inverno prima di Natale. Il successo nell'undicesima giornata di campionato - l'ultima del girone di andata - consegna il ...

Una cinquina al Verona regala alla Juventus Women il titolo di campione d'inverno : TORINO - La Juventus Women non toglie il piede dall'acceleratore e si sbarazza anche dell' Hellas Verona con l'ennesimo risultato rotondo: un 5-1 che non lascia scampo alle scaligere e che incorona le ...

Contro la Roma la Juventus potrebbe già laurearsi campione d'inverno : L'anno volge al termine, ma il campionato stavolta non si ferma e terrà compagnia agli appassionati anche per le feste natalizie. La Juventus dopo un inizio stagione con il botto potrebbe deliziare i tifosi laureandosi Contro la Roma campione d'inverno con 2 partite d'anticipo. Basterà fare almeno un punto per mettere a segno questo primo obiettivo. Per Allegri conquistare il titolo in anticipo è un déjà vu, poichè era già accaduto due anni fa, ...

Torino - Cairo : "Con la Juve sfortunati. CR7-Ichazo? Un campione non fa certe cose" : "Con la Juve siamo sfortunati, ho un elenco di episodi contro incredibile". Il presidente del Torino, Urbano Cairo ai microfoni di Radio Anch'Io su Radio 1, torna sugli episodi dell'ultimo derby ...

Juventus campione d'inverno già oggi se il Napoli non vince : Con la vittoria nel derby della Mole contro il Torino , la Juventus ha raggiunto quota 46 punti in classifica sui 48 disponibili. Un record che va ad eguagliare quello europeo detenuto prima solo da ...

Scudetto 2005/2006 – Respinto il ricorso della Juventus : la Cassazione conferma l’Inter Campione d’Italia : La Cassazione ha Respinto il ricorso della Juventus contro la decisione della Corte d’Appello di Roma: lo Scudetto 2005/2006, assegnato all’Inter dopo ‘Calciopoli’, resta ai nerazzurri Dopo anni di battaglie legali e schermaglie dialettiche fra società e tifosi, la legge ha espresso il proprio verdetto sul tanto dibattuto Scudetto 2005/2006: la Cassazione ha Respinto il ricorso della Juventus contro la decisione ...

Sta succedendo davvero! Ronaldo - l’indiscrezione sul campione della Juve. Una bomba senza precedenti : L’Italia porta consiglio, altro che la notte. Cristiano Ronaldo, da qualche tempo nel Belpaese, potrebbe presto sposare Georgina Rodriguez. Stando a quanto riportato dal quotidiano portoghese “Correio da Manha” l’asso della Juventus, in questi giorni a Londra per festeggiare il primo compleanno della figlia Alana Martina, avrebbe sfruttato l’occasione per pronunciare la fatidica proposta alla modella spagnola. Il sì della Rodriguez, ...

Vincenzo Iaquinta (ex Juve e campione del mondo con l'Italia) è stato condannato a 2 anni : Arrivate le condanne della sentenza di primo grado del processo "Aemilia", il più grande processo contro le infiltrazioni...