Juve-Bonucci | pace fatta | la maglia di Leo esposta al museo

Bonucci consegna la maglia allo Juventus Museum : TORINO - La maglia numero 19 di Leonardo Bonucci , quella con cui nella stagione 2016-2017 ha tagliato il traguardo delle 300 presenze, entra a far parte dello Juventus Museum . Il difensore, che nel ...

Bonucci - con la Juve ora è pace vera : la maglia numero 19 esposta al Museo : Il popolo bianconero ci ha messo qualche mese, ma alla fine ha perdonato la scappatella rossonera di Leonardo Bonucci. I fischi della prima stagionale allo Stadium con la Lazio ora non si sentono più. ...

Juve - CR7 : "Ben fatto - squadra!". Bonucci : "Atro segnale al campionato" : "Un'altra vittoria molto importante. Ben fatto squadra!". "Non c'è più bel regalo per Natale che vincere. Avanti così!". "Un'altra vittoria. Un altro segnale al campionato. Un'altra gioia per i nostri ...

Juventus - Bonucci : 'Mercoledì ci aspetta un'altra grande partita - da vincere' : La Juve ieri sera ha ottenuto un'altra importante vittoria e si è laureata campione d'inverno. Per i bianconeri, però, non c'è sosta perché tra tre giorni ci sarà la sfida contro l'Atalanta. Infatti, questa mattina, la Juventus si è subito messa in campo per allenarsi in vista del match contro i nerazzurri. I giocatori juventini, dunque, sono già proiettati alla prossima partita, come ha scritto Leonardo Bonucci sui suoi social ieri sera dopo la ...

Juventus - Bonucci tra le certezze di Allegri : il minutaggio dei difensori bianconeri : La difesa alla base dei successi bianconeri di questi ultimi anni. Il reparto difensivo infatti è uno dei punti di forza della squadra di Max Allegri, che fino a questo momento in campionato ha ...

Juventus - Bonucci e Bernardeschi vincono alla Play. E Mandzukic salta l'ostacolo... : È quello che è accaduto durante un evento della EA Sport , nell'ambito del FIFAWorldTour, a Bonucci , Bernardeschi , Cancelo e Szczesny . I quattro si sono dati battaglia a Fifa 19 , la classica ...

Juventus - Bonucci : 'I social devono educare. Gli haters? Si sfogano così perché gli manca qualcosa nella vita' : Bonucci ha, poi, definito qual è uno dei suoi obiettivi quando si affaccia sul mondo digitale: "Io credo che i social hanno anche un ruolo nell'educazione e, quindi, cerco di divulgare sempre ...

Juve - Bonucci : "I social devono educare. Gli haters? Li lascio sfogare" : E non è un caso: Leonardo Bonucci cura molto questo aspetto della sua carriera, sempre più rilevante per le star dello sport nel 2018. Ha uno staff che lo aiuta ad aggiornare sempre i suoi profili e ...

Juventus - Bonucci esulta in piemontese per la vittoria nel derby : Ieri sera la Juve, grazie ad un gol realizzato da Cristiano Ronaldo, si è aggiudicata il derby della Mole. I bianconeri sono riusciti a strappare l'ennesima importante vittoria nonostante il Torino abbia, comunque, provato ad impensierire la squadra di Allegri. La Juventus, infatti, ha resistito agli attacchi granata e poi ha trovato la via del gol dopo che Mario Mandzukic è stato fermato in area da Ichazo. L'arbitro Guida ha concesso il rigore ...

Ronaldo : '5000 volte Juventus'. Bonucci : 'Turin al'è Bianca e Neira'' : TORINO - ' Vittoria storica, traguardo importante, traguardo storico... 5000 volte Juve! #fino alla fine'. Cristiano Ronaldo celebra la cifra tonda nella storia bianconera pubblicando la foto del suo ...

Juventus - Can e Bonucci probabili titolari nella formazione contro il Torino : Questa mattina, la Juve si è ritrovata alla Continassa per svolgere la rifinitura in vista del derby di oggi. Infatti, i bianconeri ieri sera non sono andati in ritiro visto che Massimiliano Allegri ha deciso di lasciare liberi i suoi ragazzi che erano reduci dalla partita contro lo Young Boys e ha preferito che trascorressero la vigilia della partita contro il Torino con le rispettive famiglie. Dunque la Juventus stamane ha fatto le ultimissime ...