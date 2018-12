Juve | Allegri potrà chiedere di andarsene | ha già un' offerta

Juventus - Allegri non si accontenta 'Non facciamoci andare di traverso il pranzo di Natale' : TORINO - I festeggiamenti per il titolo di campione d'inverno li lascia ai tifosi, agli appassionati di corse a tappe: dopo la vittoria con la Roma, la sedicesima su diciassette partite, Max Allegri è ...

Juve - Agnelli ha scelto l'erede di Allegri se andrà via : Secondo Rai Sport , Andrea Agnelli vuole farsi trovare pronto in caso di addio di Max Allegri alla Juventus da giugno. Zidane è il nome più gettonato dal sodalizio piemontese, amico personale di Andrea Agnelli ai ...

Juventus-Roma - le formazioni ufficiali : ecco le scelte di Allegri e Di Francesco : Tutto pronto allo Stadium per il big match tra Juventus e Roma, queste le scelte dei due allenatori Il big match dell’Allianz Stadium chiude la diciassettesima giornata del campionato di Serie A, Juventus e Roma si affrontano con il coltello tra i denti per ottenere tre punti fondamentali nella corsa ai propri obiettivi. Massimiliano Allegri si affida al solito Cristiano Ronaldo davanti, affiancato da Dybala e Mandzukic. Di ...

Juventus-Roma - Capello : “Allegri ha vinto imponendo il suo stile” : Ai microfoni di RMC Sport, Fabio Capello, grande ex allenatore di Juventus e Roma, ha presentato il big match di stasera, valido per la diciassettesima giornata di Serie A. Ecco le parole del tecnico: “Juventus-Roma mi evoca tanti ricordi. Sia da giocatore che da allenatore, sicuramente a Roma la Juventus è da sempre la squadra da battere. Se avessi dovuto portare qualcosa da Roma a Torino, avrei scelto l’entusiasmo di una piazza che ...

Juventus-Roma vista da Capello : 'Che ricordi! Allegri? Stile vincente' : Così ha parlato l'ex calciatore e tecnico dei due club ai microfoni di 'Stile Juventus' sulle frequenze di RMC Sport. L'allenatore, che ha vinto su entrambe le panchine, apre poi i cassetti della ...

Juventus - ipotesi Mourinho per il dopo Allegri (RUMORS) : Il rapporto era ormai logoro e l'esonero di José Mourinho non è stato di certo un fulmine a ciel sereno. dopo un avvio di stagione da dimenticare (il peggiore degli ultimi 28 anni) il Manchester United ha deciso di puntare su Ole Gunnar Solskyaer, l'uomo che segnò la rete decisiva nel 1999 nella finale di Champions League contro il Bayern Monaco. Mourinho percepirà ben trenta milioni di euro da parte del club inglese e potrebbe tornare in ...

Juve - Allegri : "CR7 c'è. Roma - classifica bugiarda. Scudetto a 87-88 punti" : Massimiliano Allegri ne trova una sempre nuova per cercare di tenere aperto il campionato. Così la classifica con cui inizia il trittico di partite natalizie 'è una classifica falsa. Quella vera la ...