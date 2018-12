Italiana trovata morta in Messico È una veronese di 27 anni

Messico - ragazza Italiana di 27 anni trovata morta in vacanza : l’autopsia chiarirà la causa del decesso : Un’istruttrice subacquea veronese di 27 anni, Anna Ruzzenenti, è stata trovata senza vita a Playa del Carmen, in Messico. Come riferisce il quotidiano L’Arena, la giovane era partita il 13 dicembre scorso per un viaggio in centro America. Ancora da chiarire le cause del decesso, che saranno affidate ad un’autopsia: forse un malore o un incidente, ma gli inquirenti non escludono alcuna ipotesi. Solo dopo gli esami potrà esserci il ...

