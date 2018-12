Inter | Ramsey e Modric | Marotta prepara una squadra stellare per Conte RUMORS

Blastingnews

(Di domenica 23 dicembre 2018) L'sarà sicuramente una delle grandi protagoniste della prossima sessione estiva di calciomercato. La società nerazzurra sta già lavorando per rinforzare la rosa e renderla ulteriormente competitiva per cercare di ridurre il gap dalla Juventus, che sta dominando incontrastata il campionato negli ultimi sette anni. L'ammissione è arrivata nelle settimane scorse da parte del direttore sportivo, Piero Ausilio, ma anche il neo amministratore delegato, Giuseppe, ieri, poco prima del match contro il Chievo Verona, terminato 1-1, ha ammesso che ci saranno grandi innesti per aumentare la qualità dellanerazzurra. In questo senso si sta lavorando molto anche sul mercato dei parametro zero, visti i tanti profiliessanti in scadenza di contratto.Tra gli obiettivi dei nerazzurri, Godin e. Possibili novità anche in panchina conche potrebbe prendere il ...